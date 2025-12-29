Podcast Cremonese-Napoli, il bordocampista Dazn: "Conte impressionante dal vivo, vi spiego"

GIovanni Barsotti, bordocampista Dazn per Cremonese-Napoli, è intervenuto nel corso de 'Il Bar di Tutto Napoli', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Hojlund? Un centravanti che sta completando il proprio repertorio. I due gol sono da rapace d’area, non erano le sue caratteristiche principali. Ma si sta arrotondando come numero nove vero, e questo è un grande segnale".

Nel duello fisico con Baschirotto ha stupito tutti.

"Sì, non l’ho mai visto così in difficoltà. Hojlund ha retto il corpo a corpo, cosa che molti evitano. La velocità non è una sorpresa, è sempre stata la sua arma numero uno. Attacca la profondità come pochi".

Quanto c’è di Antonio Conte in questa crescita?

"Tantissimo. Conte ha il merito di scolpire i giocatori, definire ruoli e dettagli. Sta rendendo Hojlund più completo. È un lavoro di precisione".

A breve rientrerà Lukaku. Cambieranno le gerarchie?

"Credo di no. Lukaku sarà utilissimo per esperienza e spogliatoio, ma oggi Hojlund è in crescita costante. In questo momento è difficile pensare che perda il posto".

Dal vivo, che impatto ti ha fatto Conte?

"Impressionante. C’è rispetto totale, quasi reverenziale. Quando si arrabbia ringhia, e lo spogliatoio lo segue. Ha una credibilità enorme perché ha vinto ovunque".

E sulle sue parole su Inter, Milan e Juventus?

"Conte è un grande comunicatore. Toglie pressione al Napoli, ma dice anche una verità: quelle tre sono multinazionali storiche. Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario e deve crescere ancora a livello societario".