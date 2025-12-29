Podcast Il Mattino, Monti: "La difesa a tre resterà anche quando rientreranno gli infortunati"

Gianluca Monti, giornalista de Il Mattino, è intervenuto nel corso de 'Il Bar di TuttoNapoli', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Conte ha fatto benissimo staccare da quelle pressioni, soprattutto dopo l’ennesima sconfitta in Champions. In campionato, al netto di Udine, il percorso era in linea con le aspettative. Cambiare aria, concentrarsi sulla Supercoppa e vincerla ha rigenerato la squadra sul piano mentale".

Che segnali ha dato il Napoli dal punto di vista fisico e tecnico?

"Ieri ho visto una squadra che stava bene fisicamente. Quando il Napoli sta bene, stanno bene tutti. Anche con gli infortuni riesce a mettere in campo undici giocatori di valore: Elmas e Juan Jesus erano alternative nello scudetto di Spalletti. Questo dice molto sulla qualità dell’organico".

Rasmus Højlund è ormai intoccabile?

"Per me sì. Sta crescendo tantissimo. Anche ieri: 43 tocchi, pochi errori, grande lavoro spalle alla porta. Sta diventando completo, non è più solo profondità. In questo momento non esce dal campo".

Con il rientro di Romelu Lukaku cosa può cambiare?

"Lukaku resta un uomo di Conte, ma dopo mesi fuori deve ritrovare condizione e ritmo. Oggi Højlund fa la differenza. Lukaku sarà utilissimo: subentrante, due torri nei finali, qualche partita da titolare. Ma vederli insieme dall’inizio è complicato".

Tatticamente quale Napoli immagini quando rientreranno tutti?

"La base resterà la difesa a tre. Conte lì si sente più sicuro. Da lì puoi declinare tutto: 3-5-2 o 3-4-2-1. Con Anguissa, Lobotka, McTominay e in futuro anche Kevin De Bruyne, le soluzioni non mancano, ma il sistema non cambierà".

Un’ultima battuta: questo Napoli può restare lassù fino alla fine?

"Sì. Lo era anche dopo Udine. Ora ha ritrovato fiducia, equilibrio e fame. E con Conte, quando questi ingredienti ci sono, il Napoli resta competitivo fino in fondo".