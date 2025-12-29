Podcast

"Quest'anno ti porto un altro trofeo", sindaco Castel di Sangro svela una telefonata con ADL

"Quest'anno ti porto un altro trofeo", sindaco Castel di Sangro svela una telefonata con ADL
Oggi alle 17:40Radio Tutto Napoli
di Pierpaolo Matrone

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto nel corso di "Cronache Azzurre" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Capodanno a Castel di Sangro? Ormai è diventata una tradizione. Il Capodanno in piazza Plebiscito a Castel di Sangro è un appuntamento fisso, quasi una gemella in miniatura della piazza Plebiscito di Napoli. Invitiamo tutti, anche i tifosi azzurri, a venire in Val di Sangro per iniziare l’anno in un clima di festa".

Il legame con il Napoli è sempre più stretto.
"Lo è eccome. Proprio il 24 dicembre mi sono sentito con Aurelio De Laurentiis per gli auguri e mi ha detto scherzando: ‘Quest’anno ti porto l’ennesimo trofeo’. Da quando il Napoli svolge qui il ritiro estivo sono arrivati quattro trofei, e un po’ ci sentiamo partecipi anche noi".

Possiamo parlare di una scaramanzia positiva?
"Sì, senza dubbio. Condividiamo con i napoletani anche certe tradizioni scaramantiche: non si tocca nulla e si va avanti così. Dopo sei anni, il rapporto è stato rinnovato ed entreremo nel secondo contratto".

Cosa rappresenta il ritiro del Napoli per Castel di Sangro, anche a livello sociale?
"È un momento speciale. Non solo per l’indotto turistico, ma per l’aspetto umano e sociale. Qui tante persone, che magari non sono mai entrate al Maradona, riescono a vedere i calciatori da vicino. È un’occasione di gioia condivisa, vissuta sempre con grande rispetto e senza alcun problema di ordine pubblico".

Un augurio per il nuovo anno?
"Alla comunità di Castel di Sangro, ai napoletani e a tutti i tifosi auguro un 2026 sereno, ricco di soddisfazioni. L’appuntamento è qui da noi il 31 dicembre e poi, come sempre, ci rivedremo in estate".