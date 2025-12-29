Podcast Lo scout esperto di Argentina: "Al Napoli consiglierei questo 2009, è un vero '10'"

Luca Nigriello, scout esperto di Argentina e membro della Sport Entertainment Group, agenzia che segue anche Rasmus Højlund, è intervenuto nel corso de 'Il Bar di TuttoNapoli', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Quando stavamo chiudendo l’operazione con il Napoli c’era grande entusiasmo. Rasmus arrivava da un periodo complicato al Manchester United, ma non ha mai vissuto Napoli come un ripiego. È arrivato con fame vera, con la voglia di rimettersi in gioco. Caratterialmente è forte, tosto, sa cosa vuole".

Dal Napoli all’Argentina: segui tanti giovani talenti. Ce n’è uno che ti ha colpito in modo particolare?

"Sì, Giovanni Baroni, classe 2009. È un numero 10 vero, mancino, creativo, con personalità. Ha già esordito in prima squadra e ha giocato tornei internazionali con la maglia della nazionale giovanile. In Argentina la numero 10 pesa, e lui la regge".

Il Napoli lo conosce?

"Lo conosce, come tante altre squadre italiane ed europee. Sono operazioni complesse: spesso club come Chelsea o Manchester City bloccano i talenti e li lasciano crescere in Sudamerica. In Italia è più difficile, ma mai dire mai".

Un argentino con la maglia del Napoli è un sogno possibile?

"Da napoletano dico sì, sarebbe bellissimo. Le dinamiche di mercato sono complicate, ma sperare non costa nulla".