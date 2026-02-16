Radio TN Curiosità De Bruyne: al Fantacalcio è stato tra i più svincolati all'asta

Carmine Cassandra, Fantacalcio.it, è intervenuto nel corso di "Pausa Caffè" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Malen e stato l’uomo più acquistato all’asta di riparazione? “Sì, e non è un caso. Gasperini è una garanzia per i fantallenatori: quando dice ‘questo è il mio attaccante’, di solito ha ragione. Malen ha già segnato tre gol e secondo me può arrivare tranquillamente in doppia cifra da qui a fine stagione. I fantallenatori si sono scatenati: è stato l’attaccante più pagato, seguito da Raspadori. Fulkrug è arrivato dopo, mentre a sorpresa uno dei più acquistati è stato Durosinmi. Su De Bruyne, invece, in tantissime leghe è stato svincolato per recuperare crediti e rinforzarsi altrove durante l'asta dopo l'infortunio”.