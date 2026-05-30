Podcast Dal Canto: "Allegri passa male solo perché il Milan ha fallito la Champions"

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Alessandro Dal Canto, allenatore, ex compagno di Italiano, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli

Alessandro Dal Canto, allenatore, ex compagno di Italiano, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Sulla narrazione di queste settimane: c’è chi sostiene che il calcio stia andando verso un modello più offensivo e aggressivo, alla Italiano, Fabregas o Gasperini. Tu da che parte stai?

"Che tanto va sempre in base al risultato, nel senso che ora Allegri passa, tra virgolette, male perché il Milan esce in malo modo all'ultima giornata con il Cagliari dalla corsa per la Champions, di contro invece Fabregas con un'altra tipologia di calcio, la Zecca con il Como, però poi alla fine io credo che uno debba ottenere i risultati, gli obiettivi che sono prefissati dal club, lo può fare nel modo che pensa più opportuno, non credo che ci sia un modo giusto e uno sbagliato per fare calcio, c'è quello che uno si sente di insegnare. Allegri ricordo soltanto che quando venne alla Juventus dal Milan ci fu una cosa simile, una protesta generale dei tifosi gioventini, una rivolta dei tifosi gioventini, ha vinto 5 Scudetti, 4 Coppa Italia mi sembra e 2 finali di Champions, io vi auguro che succeda la stessa cosa."