Accelerata per Vlahovic! Tmw: il Napoli vuole regalarlo come primo colpo ad Allegri!
Il Napoli vuole accogliere il suo prossimo allenatore con un regalo da urlo: Dusan Vlahovic. Il club azzurro, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sta intensificando infatti i contatti per cercare di regalare a mister Massimiliano Allegri il primo grande rinforzo della sua nuova (sempre più probabile) avventura sulla panchina partenopea. L'attaccante classe 2000 rappresenta una richiesta particolarmente gradita al tecnico livornese, che lo ha già allenato ai tempi della Juventus e lo avrebbe preso pure al Milan.
Vlahovic non trova l'accordo per il rinnovo con la Juventus
In scadenza il prossimo 30 giugno, Vlahovic dal canto suo non ha ancora trovato un'intesa per rinnovare il suo contratto con i bianconeri, uno scenario reso ancora più complicato dalla mancata qualificazione della truppa di Spalletti alla prossima Champions League. Contatti continui tra le parti, il Napoli ci prova e vuole regalare ad Allegri proprio il bomber in uscita da Torino.
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