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Accelerata per Vlahovic! Tmw: il Napoli vuole regalarlo come primo colpo ad Allegri!

Accelerata per Vlahovic! Tmw: il Napoli vuole regalarlo come primo colpo ad Allegri!TuttoNapoli.net
Ieri alle 23:47In primo piano
di Pierpaolo Matrone
In scadenza il prossimo 30 giugno, Vlahovic dal canto suo non ha ancora trovato un'intesa per rinnovare il suo contratto con i bianconeri

Il Napoli vuole accogliere il suo prossimo allenatore con un regalo da urlo: Dusan Vlahovic. Il club azzurro, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sta intensificando infatti i contatti per cercare di regalare a mister Massimiliano Allegri il primo grande rinforzo della sua nuova (sempre più probabile) avventura sulla panchina partenopea. L'attaccante classe 2000 rappresenta una richiesta particolarmente gradita al tecnico livornese, che lo ha già allenato ai tempi della Juventus e lo avrebbe preso pure al Milan.

Vlahovic non trova l'accordo per il rinnovo con la Juventus

In scadenza il prossimo 30 giugno, Vlahovic dal canto suo non ha ancora trovato un'intesa per rinnovare il suo contratto con i bianconeri, uno scenario reso ancora più complicato dalla mancata qualificazione della truppa di Spalletti alla prossima Champions League. Contatti continui tra le parti, il Napoli ci prova e vuole regalare ad Allegri proprio il bomber in uscita da Torino.