Italiano deluso, Venerato svela tutto: “Accordi totali, si libera e sapete poi cosa gli hanno detto?”

vedi letture

"Amarezza e delusione. Non stupore perché nel calcio ci sta tutto. Vincenzo italiano partirà nel fine settimana per Agrigento. In un piccolo paese del girgentino sarà con i suoi amici e i suoi affetti. Mamma in primis. Boccone amaro da digerire". Lo scrive Ciro Venerato al sito Rai. Dal giornalista tutti i retroscena del mancato approdo di Italiano sulla panchina del Napoli.

"I fatti sono questi. Lunedì mattina a mezzogiorno lo chiama Aurelio De Laurentiis dicendogli che il Napoli lo stima e che potrebbe rientrare nei piani del club azzurro. Giorni prima lo aveva contattato il Ds Manna. Ovviamente la chiamata del Patron assume valore doppio. Italiano e De Laurentiis si conoscevano bene. Due anni prima (poi arrivò Antonio Conte) si videro a cena. Durò 6 ore il faccia a faccia. Poi Adl optò per Conte e Italiano firmò per il Bologna. Due anni dopo copione solito. Ma con un distinguono. Martedì pomeriggio i suoi agenti avevano definito tutto con De Laurentiis (stipendio e ingaggio) e avevano stabilito i tempi della rescissione felsinea. Massimo giovedì mattina. Italiano e i suoi due agenti avevano chiuso verbalmente la pratica mercoledì sera con l'amministratore delegato Fenucci. Giovedì mattina Francesco Caliandro chiama il Napoli (presumibilmente Manna) per comunicargli la rescissione. Risposta diplomatica. "Bene. Vi faremo sapere '. Il resto è noto. Ma non si dica che Italiano era una semplice opzione. Si offende la verità e l'intelligenza dei tifosi".