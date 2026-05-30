Il Napoli può perdere un dirigente: vicina la risoluzione, poi andrà al Catania

vedi letture

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'attuale responsabile dell'area prestiti del club azzurro sarebbe infatti sempre più vicino al Catania.

Potrebbe presto terminare l'avventura di Fortunato Varrà nel Napoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l'attuale responsabile dell'area prestiti del club azzurro sarebbe infatti sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo del Catania.

Varrà è già stato a Catania in questi giorni

La società siciliana avrebbe individuato proprio in Varrà il profilo ideale per guidare la costruzione della squadra in vista della prossima stagione. Un segnale importante è arrivato già nei giorni scorsi, quando l'ex dirigente del Potenza era presente allo stadio Massimino in occasione della semifinale playoff contro l'Ascoli.

Prima deve risolvere col Napoli

Prima dell'eventuale ufficializzazione, però, resta da risolvere un ultimo passaggio burocratico. Varrà è infatti ancora sotto contratto con il Napoli e dovrà definire la separazione dal club azzurro prima di poter firmare con il Catania e iniziare la sua nuova esperienza professionale.