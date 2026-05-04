Podcast Dalla Spagna, Garcia: "Rafa Marin, stagione da 7! Ha giocato tanto e a buon livello"

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Jorge Garcia, giornalista del quotidiano spagnolo As, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live

Jorge Garcia, giornalista del quotidiano spagnolo As, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Dalla Spagna si ha la sensazione che l’Italia sia ancora alla ricerca della sua identità. Io credo che il problema non sia solo tecnico, ma anche di carattere: mancano quei leader, quei ‘senatori’ che facevano la differenza in passato. Un tempo la Serie A era come l’NBA del calcio, oggi non la riconosco più”.

E la Serie A oggi ha ancora appeal all’estero?

“Purtroppo meno. È diventata quasi un’abitudine vederla così. Per noi l’Italia era una rivale storica, ora il livello percepito è più basso. Non è una cosa che mi piace, ma questa è la realtà”.

In questo contesto, quanto può incidere un allenatore come Fabregas?

“Mi ha colpito molto. Non perché sia spagnolo, ma perché il suo Como sa adattarsi a ogni momento della partita. Sa giocare basso, pressare, costruire. Non ha un solo modo di stare in campo. Questa è la qualità più importante per me”.

E il fatto che il Como sia offensivo ma anche solido può essere un esempio?

“Certo. Si può difendere anche attaccando. Però attenzione: l’Italia non deve vergognarsi del suo passato. Ha vinto tantissimo anche con un certo tipo di calcio. La storia va rispettata”.

Passiamo ai giocatori del Napoli: che stagione ha fatto Rafa Marin al Villarreal?

“Direi tra il 6,5 e il 7. Ha giocato molto e a buon livello, in una squadra che ha fatto una stagione straordinaria, qualificandosi di nuovo in Champions. Ha avuto tanta concorrenza e si è fatto valere. È cresciuto molto: per lui tornare al Napoli sarebbe una bella sfida”.

Il Villarreal non dovrebbe riscattarlo: può avere mercato in Liga?

“Sì, ma dipende dal prezzo. Parliamo di circa 15 milioni, che oggi sono tanti per il mercato spagnolo. È un giocatore interessante, ma bisogna capire a che cifre si può muovere”.

E Ngonge all’Espanyol?

“Non ha inciso. Ha fatto qualche assist, ma niente di più. Anche il momento della squadra non aiuta: è molto complicato e non ha trovato continuità”.

Capitolo mercato: Juanlu Sanchez è ancora un obiettivo?

“Il Siviglia deve vendere e potrebbe cederlo, ma non so se oggi sia il profilo giusto per una squadra di Champions come il Napoli. Non ha mantenuto i livelli di due anni fa. Il suo valore? Direi 10-12 milioni, ma anche così può sembrare tanto”.

Un nome più interessante potrebbe essere Fresneda?

“È un grande talento, classe 2004, ma costa molto: lo Sporting chiede circa 30 milioni. È un investimento importante per un terzino, soprattutto per il calcio italiano”.