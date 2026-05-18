Podcast Dazn, Sechi: "Intervistando Conte ho visto una terza opzione oltre 'rimane' o 'non rimane'..."

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Nicola Sechi, giornalista di Dazn e bordocampista di Pisa-Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Hai intervistato Conte nel post-partita: che sensazioni ti ha dato sul suo futuro?

"Per me possiamo interpretarlo in modi diversi. Io ho provato a incalzarlo il più possibile, poi chiaramente sono allenatori molto esperti anche dal punto di vista comunicativo, quindi se non vogliono dire una cosa non te la dicono. Conte ha voluto proprio insinuare il dubbio. Oltre a 'rimane' o 'non rimane', ho provato a pensare a una terza interpretazione: 'Il presidente sa cosa voglio per continuare il terzo anno, il club sta lavorando'. Ho provato a dare questa chiave di lettura, io non mi immagino abbiano già deciso un mese fa, magari si sono parlati per dire cosa serviva per proseguirei il prossimo anno. Se queste richieste verranno soddisfatte magari rimane".

Dopo il gol di Hojlund come ha reagito la panchina del Napoli?

"C'era tanta attesa. Ho visto tanto affiatamento in panchina, un Conte pienamente coinvolto. Mi ha incuriosito molto che Conte parlava spesso con Anguissa, mi ha colpito che Anguissa parlava molto con Conte e con Stellini. Come ha sottolineato anche McTominay: è tutto molto unito. Questa è la percezione che ho avuto da bordocampo, perciò non darei per scontato che quelle di Conte siano parole di addio".

Sul gol di McTominay:

"Prima del gol, Conte non era proprio soddisfattissimo dei suoi giocatori, soprattutto di Alisson Santos. A me ricorda il primo Leao visto in Italia: molto indisciplinato ma che ha una marcia in più degli altri. Dopo il gol di McTominay, Conte si è girato verso la panchina e camminando veloce ha urlato: 'Guarda un po' chi ha segnato, guardate chi ha segnato!'... la sto edulcorando un pochino perché è stato più focoso. Conte intendeva: nel momento di difficoltà la sblocca di nuovo McTominay, che è il suo uomo in campo".