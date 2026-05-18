Podcast Futuro Conte, Tmw: vuole andare via, può esserci un'altra panchina dietro

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Andrea Losapio, giornalista ed esperto di mercato di Tuttomercatoweb.com, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli.

Andrea Losapio, giornalista ed esperto di mercato di Tuttomercatoweb.com, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Futuro Conte? Nei giorni scorsi De Laurentiis era stato molto chiaro quando disse: ‘Se Conte vuole andare via basta che ce lo faccia sapere’. Un riferimento evidente a quanto successo con Spalletti. Però io faccio un po’ fatica a immaginare un Conte che vada via senza strascichi. Lui nella sua carriera lo ha fatto praticamente solo con la Juventus nel 2014, quando lasciò dopo la famosa frase sul ristorante da 100 euro con 10 euro in tasca. Da quello che mi risulta Conte vuole andare via, ma mi sorprenderebbe una separazione totalmente indolore”.

Il nodo resta soprattutto il contratto molto oneroso dell’allenatore?

“Assolutamente sì. Parliamo di un contratto pesantissimo, non solo per Conte ma anche per tutto il suo staff. Sono cifre enormi e non è semplice liberarsi di un accordo di questo tipo. Quando ci sono così tanti milioni in ballo le valutazioni cambiano rapidamente. Non escludo che Conte abbia posto nuove condizioni alla società. Lui sa che l’estate sarà complicata e probabilmente vuole capire fino a che punto il Napoli potrà accontentarlo. Il problema è sempre quello: se la società non può soddisfare determinate richieste, allora bisogna capire con quale formula ci si separa”.

C’è davvero un altro club dietro Conte oppure resta forte l’ipotesi Nazionale?

“Questa è la domanda più difficile. Sulla Nazionale sicuramente Malagò ci ha pensato, così come ha pensato anche ad Allegri e Gasperini. Però non posso ancora dire con certezza se ci sia già un’altra squadra dietro Conte. Qualcosa c’è, ma non sono ancora riuscito a capire fino in fondo se sia tutto reale oppure no. Per questo preferisco essere prudente. Certo, mi sembra difficile immaginare Conte lontano da Napoli senza avere almeno una prospettiva importante davanti”.

In queste settimane Conte ha anche attaccato indirettamente i media parlando delle voci sul suo futuro. Quanto c’è di vero in quello che viene raccontato?

“È troppo facile dire dopo: ‘Avevate scritto che andavo via’. L’anno scorso Conte era davvero vicino alla Juventus, lo sapevano tutti. Poi alla fine è rimasto a Napoli, ma fino all’ultimo incontro la situazione era apertissima. Noi non ci inventiamo le cose. È chiaro che poi Conte usa molto la comunicazione e certe uscite fanno presa sui tifosi, mentre la categoria dei giornalisti viene spesso bistrattata. Però su certe situazioni le informazioni arrivano dai club stessi, non nascono dal nulla”.

Nel caso di addio, il primo nome per il Napoli resta Maurizio Sarri?

“Sì, in questo momento direi di sì. Sarri è il primo nome se Conte dovesse davvero lasciare il Napoli. Maresca piace molto, però aspetta il Manchester City e questa situazione si è ulteriormente rafforzata. L’Atalanta sta cercando di convincere Sarri, ma non può aspettare troppo e infatti sta valutando anche altri profili. Il punto è che quest’anno cambiano praticamente tutti gli allenatori e quindi molte società stanno aspettando proprio le decisioni di Conte. È un domino che coinvolge tante panchine”.