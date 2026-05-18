Elmas non verrà riscattato! Tmw: il Napoli ha deciso, occhio alla Premier

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Il club azzurro ha preso questa decisione che pare definitiva, nonostante il centrocampista macedone abbia disputato una stagione più che positiva

Il Napoli non eserciterà il diritto di riscatto per Eljif Elmas, fissato a 17 milioni di euro più il milione già speso per il prestito. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club azzurro ha preso questa decisione che pare definitiva, nonostante il centrocampista macedone abbia disputato una stagione più che positiva, collezionando 43 presenze segnando anche una rete. Il classe '99 tornerà quindi in Germania al Red Bull Lipsia, ma solo per poi ripartire verso una nuova destinazione.

Premier League nel mirino: c'è l'Aston Villa

Tra i club interessati ad Elmas spicca l'Aston Villa, già qualificato alla prossima Champions League: il club di Birmingham avrebbe effettuato un sondaggio e sarebbe pronto ad approfondire la trattativa a fine stagione. Più fredda invece la pista Sunderland. Il macedone, che tra le due esperienze in azzurro ha totalizzato 232 presenze con il Napoli - più 13 con il Torino nella seconda parte della scorsa stagione - sembra destinato a lasciare la Serie A ed a trasferirsi di nuovo all'estero.