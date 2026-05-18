Conte-Napoli, sarà addio anticipato! Sky: chiusura consensuale, Sarri in pole

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Conte e De Laurentiis si separeranno. Il Napoli spinge per il ritorno di Sarri, ma l’Atalanta osserva. Restano vive le piste Italiano, Allegri e Grosso.

Il futuro della panchina del Napoli sembra ormai indirizzato verso un cambio in vista della prossima stagione. Infatti, come riportato da Sky Sport, il rapporto tra il club di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sarebbe destinato a chiudersi con un anno d’anticipo rispetto alla naturale scadenza, attraverso una separazione consensuale maturata nelle ultime settimane. Il tecnico salentino, dal canto suo, resterebbe alla finestra in attesa di eventuali opportunità importanti, compresa una possibile chiamata della Nazionale italiana.

Sarri resta in pole: c’è anche l’Atalanta, pronte le alternative

Per il dopo-Conte, il nome in cima alla lista del Napoli resta quello di Maurizio Sarri. Tra le parti ci sarebbero già stati contatti concreti e all’interno della società filtra ottimismo sulla possibilità di rivedere il tecnico toscano sulla panchina azzurra. Su Sarri, però, si registra anche l’interesse dell’Atalanta, che potrebbe tentare un inserimento nelle prossime settimane. Il Napoli, intanto, continua a monitorare anche eventuali alternative nel caso in cui il ritorno di Sarri non dovesse concretizzarsi. Tra i profili valutati dal club - aggiunge Sky - ci sarebbero Vincenzo Italiano, Massimiliano Allegri e Fabio Grosso.