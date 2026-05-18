Podcast Molaro: "Conte ha chiesto altre garanzie, tocca ad ADL decidere! Speriamo resti..."

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Francesco Molaro, direttore responsabile di Tuttonapoli.net, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli

Francesco Molaro, direttore responsabile di Tuttonapoli.net, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: "Champions matematica? Doveva arrivare un po’ prima questa qualificazione, però alla fine l’importante era conquistarla e uscire da quel clima pesante che si era creato nelle ultime settimane. Per fortuna contro il Pisa è stata quasi una formalità ed è giusto così, perché questa squadra non meritava di soffrire fino a questo punto. Adesso però è il momento di programmare, di guardare avanti, di capire quale sarà il futuro. Bisogna guardarsi negli occhi, parlo di Conte e De Laurentiis, e capire insieme quale strada prendere. Una cosa però è certa: il Napoli sta già lavorando per il futuro e questa è una buona notizia”.

Le parole di Conte dopo la partita hanno spiazzato un po’ tutti. Tu che scenario immagini?

“Sì, ci hanno spiazzato, sarebbe assurdo dire il contrario. Però a me è sembrato quasi un gioco a calcio tennis: Conte ha buttato la palla dall’altra parte del campo e adesso aspetta la risposta del presidente. Mi sembra proprio questo il senso delle sue dichiarazioni. L’incontro tra i due c’è già stato, ci sono state telefonate e confronti, perché da settimane Conte ripete che De Laurentiis conosce già il suo pensiero e le sue richieste. Adesso però la decisione spetta al presidente”.

Tra Conte e la società potrebbe esserci una visione differente sul nuovo progetto tecnico?

“Sì, secondo me ci sono diversi temi sul tavolo e non riguardano soltanto l’aspetto tecnico. Probabilmente Conte ha avanzato richieste precise, mentre De Laurentiis ha spiegato quali sono i limiti e la direzione che il club vuole prendere. Sicuramente si parlerà di abbassamento del monte ingaggi, di ringiovanimento della rosa e di un cambio di strategia. Conte, dal canto suo, avrà chiesto garanzie tecniche perché per restare competitivo il Napoli ha bisogno di tre o quattro co-titolari veri, di giocatori che possano alzare il livello della squadra”.

Secondo te Conte potrebbe lasciare il Napoli perché ritiene concluso il suo ciclo?

“Io credo che il Napoli fosse già una società solida, ma sicuramente lo Scudetto e la Supercoppa vinti con Conte hanno aumentato ancora di più il blasone del club. Detto questo, è vero anche che nella storia recente del Napoli tanti allenatori sono rimasti due anni: Benitez, Ancelotti, Spalletti e ora potrebbe succedere lo stesso con Conte. Però la mia speranza è che lui resti almeno un altro anno, perché penso che questo progetto debba continuare con Antonio Conte”.

Il Napoli ha riscattato ufficialmente Alisson Santos e Hojlund: saranno loro i punti fermi del futuro?

“McTominay lo considero già un campione fatto e finito, quindi il discorso è diverso. Su Alisson Santos e Hojlund, invece, bisogna lavorare ancora tanto. Hojlund può e deve fare più gol, perché ha qualità enormi ma va messo nelle condizioni migliori. Anche ieri contro il Pisa non riusciva a trovare la giocata giusta perché non arrivavano palloni puliti, poi il gol è nato quasi casualmente da un tiro di Mazzocchi. Per quanto riguarda Alisson Santos, è un giocatore che deve avere spazio ma che deve anche crescere tatticamente. A volte abbassa la testa e punta l’uomo, però quando viene raddoppiato rischia di diventare prevedibile. Ha qualità enormi, ma deve migliorare ancora”.

Capitolo Meret: il suo futuro può essere lontano da Napoli?

“Se dovesse arrivare un’offerta importante, credo che il Napoli potrebbe anche cederlo. E forse per lui cambiare aria potrebbe essere la soluzione migliore. Però ieri ha dimostrato ancora una volta di essere un grande portiere: si è fatto trovare pronto nelle poche occasioni create dal Pisa e questo è quello che deve fare un portiere forte. Resterà comunque nella storia del Napoli per aver vinto due Scudetti. I più giovani magari non ricordano Garella o Giuliani, ma Meret è stato protagonista sia con Spalletti sia con Conte e questo nessuno glielo toglierà”