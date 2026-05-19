Conte-Napoli ai titoli di coda, Romano conferma: "Si va verso l'addio"

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Antonio Conte ed il Napoli si separeranno a fine stagione, tramite una risoluzione consensuale. È questa la notizia delle ultime ore che viene confermata anche dal giornalista ed esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano: "Antonio Conte e il Napoli, sempre più verso l'addio a fine stagione. Il rapporto è ormai ai titoli di coda e a meno di colpi di scena ci si aspetta la separazione tra Conte e il Napoli".

Chi al posto di Conte? Sarri in pole, ma c'è anche l'Atalanta: tre i nomi in alternativa

Per il dopo-Conte, il nome in cima alla lista del Napoli resta quello di Maurizio Sarri. Tra le parti ci sarebbero già stati contatti concreti e all’interno della società filtra ottimismo sulla possibilità di rivedere il tecnico toscano sulla panchina azzurra. Su Sarri, però, si registra anche l’interesse dell’Atalanta, che potrebbe tentare un inserimento nelle prossime settimane. Il Napoli, intanto, continua a monitorare anche eventuali alternative nel caso in cui il ritorno di Sarri non dovesse concretizzarsi. Tra i profili valutati dal club - riferisce Sky Sport - ci sarebbero Vincenzo Italiano, Massimiliano Allegri e Fabio Grosso.