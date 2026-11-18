Podcast Svolta centro sportivo, Forgione: "Ufficialità spazza via diverse incognite"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

La firma per l'acquisto dei terreni del nuovo centro sportivo è una giornata storica per il Napoli?

"È una giornata da accogliere con soddisfazione, perché spazza via diverse incognite. Qualcuno ha pensato che il presidente stesse bluffando, ma in realtà ha lavorato concretamente al progetto, così come sta facendo per lo stadio. I suoi tempi sono quelli che sono, ma finalmente si è arrivati a un passaggio importante."

Quanto sarà importante il nuovo centro sportivo per la crescita del Napoli?

"Il centro sportivo è importante perché consente di lavorare meglio e offre un'immagine adeguata a chi sceglie di venire a giocare nel Napoli. Tuttavia, non è da solo l'elemento che permette il salto di qualità economico e commerciale. Il vero asset è uno stadio di proprietà, che può generare maggiori ricavi attraverso biglietteria, sponsor e tutto ciò che ruota intorno a una nuova struttura. Il centro sportivo aumenta il valore del club, ma non basta a trasformarne le potenzialità. Basti pensare alla Fiorentina, che dispone di un centro sportivo di tutto rispetto, ma questo da solo non determina la crescita della società."

Il nuovo centro sportivo potrebbe cambiare la filosofia del Napoli, puntando maggiormente sui giovani del territorio e sul settore giovanile?

"Bisognerà capire concretamente cosa verrà realizzato e quali strutture saranno destinate alle giovanili. Se il progetto prevederà spazi adeguati anche per la Primavera e le altre squadre, sarebbe certamente un cambio di passo importante. Attualmente il Napoli non considera la crescita dei giovani una parte centrale del proprio progetto aziendale: la sua strategia è stata soprattutto quella di acquistare calciatori già pronti. Alcuni ragazzi sono arrivati in prima squadra attraverso il settore giovanile, ma non esiste ancora un vero serbatoio interno. Se questa filosofia dovesse cambiare, sarebbe una svolta significativa, anche se dubito che De Laurentiis voglia investire fino al punto da costruire un bacino stabile di talenti per la prima squadra."

Centro sportivo e nuovo stadio potrebbero essere anche strumenti per aumentare il valore del Napoli in vista di una futura cessione?

"Sono entrambe strade percorribili e rientrano nella visione di De Laurentiis. Oggi il presidente ha pronunciato una frase significativa, dicendo: «Se la salute ci assiste». È consapevole che prima o poi dovrà passare la mano. In passato si è parlato di un possibile passaggio ai figli, ma le sue dichiarazioni, soprattutto quella in cui ha manifestato la preferenza per un acquirente napoletano, fanno pensare a una prospettiva diversa. Credo che abbia ben presente la necessità, prima o poi, di cedere il club a qualcuno che non appartenga alla sua famiglia."

Quando potrebbero iniziare concretamente i lavori per il nuovo centro sportivo?

"Bisogna avere pazienza, perché siamo in Italia e i tempi burocratici sono inevitabili. Per ottenere l'autorizzazione alla modifica della destinazione d'uso dei terreni serviranno almeno 150 giorni. Successivamente bisognerà avviare i lavori, bonificare l'area e sistemare le infrastrutture, comprese strade e collegamenti. Prima di avere una struttura completata e pienamente operativa passeranno almeno due anni. Non siamo in Giappone e le cose non procedono così velocemente."