Podcast Futuro De Bruyne-Lukaku, Tmw: situazioni diverse! Uno verso l'addio, l'altro no

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Raimondo De Magistris, giornalista di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli

Raimondo De Magistris, giornalista di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB: "Futuro De Bruyne-Lukaku? Le situazioni sono differenti. In questo momento si ragiona sul Napoli del futuro senza avere ancora l'ufficialità di Allegri, e questo inevitabilmente rallenta alcune valutazioni. Per quanto riguarda Lukaku, continuo a considerarlo un giocatore in uscita. È vero che Allegri lo ha sempre apprezzato e lo avrebbe voluto più volte alla Juventus, ma il Napoli ha appena investito 44 milioni di euro per riscattare Hojlund e il progetto tecnico ruoterà inevitabilmente attorno a lui. Lukaku resta il giocatore con l'ingaggio lordo più alto della rosa e questo è un aspetto che pesa nelle valutazioni. Un buon Mondiale può certamente aiutare il Napoli a trovare una soluzione vantaggiosa sul mercato, soprattutto considerando età e stipendio del giocatore."

E De Bruyne?

"Il suo caso è diverso. È arrivato con aspettative molto alte, ma è stato condizionato dagli infortuni e si è espresso a corrente alternata. In questo caso servirà una valutazione precisa da parte di Allegri. Sul futuro di Lukaku credo che la strada sia ormai tracciata, mentre per De Bruyne servirà un confronto con il nuovo tecnico."