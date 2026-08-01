Live Centenario Napoli, festa a Piazza del Plebiscito: segui la diretta su TN

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Uno dei momenti più attesi sarà quello dei duetti tra le icone del Napoli di ieri e i protagonisti della squadra attuale, abbinati per ruolo e caratteristiche tecniche. Sono previste le coppie Di Lorenzo-Bruscolotti, Vergara-Hamsik, McTominay-Alemao e Neres-Careca. Attesa anche la presenza di Kevin De Bruyne.

Mazzocchi sui social ha reso virale un bellissimo messaggio: "100 anni di storia, di battaglie, di lacrime e di gloria. Napoli non si tifa, si vive, si difende e si ama con tutto il cuore. Fiero di portare questi colori dentro ogni giorno. Mi sono sempre limitato a dare ogni cosa per una maglia che sento cucita addosso. Auguri per i tuoi 100 anni".

Il Napoli ha reso la serata un evento globale e l'organizzazione ha già fatto il giro del web e non solo. Prima dell'inizio delle celebrazioni del Centenario sono arrivati sui social anche gli auguri di tanti grandi campioni, da Edinson Cavani a Khvicha Kvaratskhelia, che hanno voluto celebrare il traguardo dei 100 anni del club, condividendo messaggi che testimoniano il forte legame rimasto con la maglia partenopea e con i suoi tifosi. Anche ex azzurri impegnati in altri club italiani hanno già postato il loro augurio da Zielinski a Raspadori.

Questa sera Piazza del Plebiscito sarà il cuore delle celebrazioni per il Centenario del Napoli con l'evento "Napoli 100", che vedrà protagonisti il presidente Aurelio De Laurentiis, le istituzioni, le leggende del club e diversi calciatori della squadra di Massimiliano Allegri. La serata sarà un viaggio attraverso un secolo di storia azzurra, con momenti dedicati ai protagonisti che hanno scritto le pagine più importanti del club.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della festa del Centenario della SSC Napoli. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video al termine dell'evento di Piazza Plebiscito che è un'esclusiva di Sky e dei canali del club partenopeo.