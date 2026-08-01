Podcast Forcing su Gatti! Rai: la Juve chiede un obbligo leggero, la situazione

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Ciro Venerato fa il punto sul mercato azzurro: Gatti in pole per la difesa.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Il Napoli prenderà sicuramente un difensore centrale. I nomi sono quelli che conoscete. Aveva pensato anche a dei giovani interessanti, però il nome che convince Allegri, che ama andare sull'usato sicuro, anche se usato non è perché è ancora giovanissimo, è ovviamente Gatti. So che anche ieri sera ci sono stati colloqui diretti e indiretti tra intermediari e tra Napoli e Juventus. Qualcosa si è mosso.

Napoli-Gatti, cifre e retroscena emersi su Radio Tutto Napoli

Il Napoli di sicuro valuta il giocatore 15-16 milioni e non i 25-26 che leggo da Torino. Non mi risulta che la Juventus faccia questi prezzi. Magari la Juve può arrivare a 20 e il Napoli spendere un po' meno, ma il problema sarà la modalità dell'acquisto. Credo che la Juventus voglia un obbligo leggero. Non so se sia legato al settimo posto, che è l'ultimo utile per l'Europa, oppure a un numero minimo di presenze. I miei interlocutori mi parlano di un obbligo leggero. Il Napoli forse vorrebbe un obbligo legato alla Champions, ma non mi sembra un muro insormontabile."