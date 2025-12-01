Radio TN De Giovanni: "Conte ha vinto sul terreno di Gasp e in trasferta! Su Neres..."

vedi letture

Maurizio De Giovanni, scrittore e grande tifoso del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Difendo la città', trasmissione in onda su Radio TuttoNapoli: "Il Napoli non ha vinto, ha stravinto. Al di là del punteggio stretto, del rischio finale come lo scorso anno ma stavolta Milinkovic ha fatto una grande parata, il Napoli ha dominato dal primo momento. Accettando i duelli uomo su uomo, Conte ha dimostrato che sul terreno di Gasperini e soprattutto in trasferta può andare a vincere la partita. Così è stato, era fondamentale dare seguito alle due vittorie precedenti.

Col Cagliari non è una partita importante, mi aspetto le seconde linee perché dopo c'è la Juventus, in una partita fondamentale, per i tifosi e per la classifica. E poi col Benfica il Napoli si giocherà molto della qualificazione al prossimo turno di Champions League. Neres? In campo aperto è devastante. Averlo in campo come se fosse Politano è sbagliato, non è quel calciatore, è diverso e deve avere le possibilità di esprimersi al meglio. Ora ce l'ha".