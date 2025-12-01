Radio TN Tmw, Ceccarini: "Goretzka può fare al caso del Napoli. Lucca in prestito? Rispondo così..."

Niccolò Ceccarini, direttore di TuttoMercatoWeb.com, è intervenuto sulle frequenze di Radio TuttoNapoli nel corso di 'NapoliTalk' per parlare del calciomercato degli azzurri e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Napoli dopo la sosta è tutt'altra squadra: "È la conferma che Antonio Conte ha tutto sotto mano, anche se ci eravamo preoccupati dopo le dichiarazioni a Bologna e i giorni in più di pausa. Sembrava che la squadra potesse essere stata colpita in negativo da questo. Poi finisce la sosta, si riparte, batti l'Atalanta 3-1, vinci col Qarabag e vinci una partita così importante contro la Roma che era in un momento di sosta eccezionale. Conte a fine partita diceva che c'era un po' di emergenza a centrocampo, in fin dei conti ha delle assenze importanti. Ma per me resta tra le candidate per vincere a fine anno. Quindi tutto nella norma, anche Conte perché lui è così. La sua posizione l'ha rafforzata molto De Laurentiis con le parole dopo il Bologna".

Il Napoli interverrà sul centrocampo nel mercato di gennaio? Goretzka è solo una suggestione? "Ci sono tanti giocatori che potrebbero fare al caso del Napoli. È ovvio che il profilo migliore per il Napoli sarebbe Goretzka, per caratteristiche e per esperienza. Però la verità è che il Bayern non l'ha messo in vendita e il giocatore non sta spingendo per andar via. Questo significa che il Napoli punta sempre in alto, come ha dimostrato anche quando ha preso De Bruyne. Credo che Manna stia lavorando molto: io ho detto anche i nomi di Frattesi, Atta, Frendrup e Mainoo, e probabilmente ce ne sono altri che non abbiamo ancora scoperto. Però credo che la priorità sia mettere dentro un centrocampista, volendo ci sarebbe anche il nome di Miretti".

C'è possibilità che Lucca parta in prestito a gennaio? "Io gli darei ancora un po' di fiducia. Giocare in una squadra che lotta per lo Scudetto, in un ambiente giustamente esigente come quello di Napoli, non è facile. Io penso che anche a giocar poco farebbe bene a rimanere lì. Certo, con il rientro di Lukaku e Hojlund staresti a posto, però c'è stato un investimento importante sul ragazzo... Sarebbe un tecnicismo non semplicissimo anche dal punto di vista dell'operazione da fare, per questo penso sia più per la permanenza che per andar via".