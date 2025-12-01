Radio TN Volpecina: "Neres e Lang per molti dovevano già andare via, ora hanno fatto cambiare idea"

Giuseppe Volpecina, ex giocatore del Napoli è intervenuta nel corso di "Cronache azzurre" nella neonata Radio TuttoNapoli: "Conte dopo Bologna voleva dare la scossa, è andato anche oltre, ma alla fine è servito perchè sono arrivati tre risultati importanti. Conte secondo me ha fatto anche qualche passo indietro assumendosi le sue responsabilità essendo una persona intelligente.

Sarà fondamentale recuperare anche qualche giocatore, perchè adesso ci saranno davvero tante partite. I giocatori non portano rancore e queste ultime partite lo dimostrano visto che i giocatori meno utilizzati ora stanno facendo veramente la differenza. Neres e Lang sono due esempi lampanti, sono stati criticati fino a qualche giorno fa, qualcuno diceva che dovevano andare via e invece adesso hanno fatto cambiare idea.

Il Napoli sulla fascia sinistra sta messo benissimo con Gutierrez, Olivera e Spinazzola, quest'ultimo stava giocando benissimo e lo stavo preferendo nelle ultime uscite, poi putroppo è stato tormentato dai soliti probelmi fisci, ma quando rientrerà sarà una grande risorsa perchè è un giocatore con grandissima personalità, ma anche gli altri sono di altissimo livello su quella fascia. Mentre sulla fascia destra Di Lorenzo non salta un minuto da una vita, il calo fisiologico che ha avuto è normale, ma come giocatore non si può assolutamente discutere.