Radio TN Salvione: "Conte ha cambiato il Napoli con tre mosse, ve le racconto"

Pasquale Salvione, giornalista ed editorialista del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pausa Caffè', trasmissione in onda sulla neonata Radio TuttoNapoli: "Le tre mosse di Conte sono Beukema, Neres e Lang. Sembravano quasi dimenticati nel Napoli fino a Bologna, nel senso che avevano fatto più minuti in panchina che in campo, invece l'emergenza ha costretto Conte a cambiare le carte in tavola. E quando Conte va in difficoltà riesce a trovare sempre le soluzioni giuste. Questa del 3-4-2-1 è una soluzione trovata nell'emergenza che si sta rivelando efficace. Ha dato al Napoli solidità difensiva, con un solo gol subito in tre partite, tra l'altro a risultato acquisito (Scamacca, ndr). E ha dato anche una bella effervescenza offensiva che ha portato il Napoli a segnare sei gol in tre partite e a battere tre squadre forti. L'idea di Conte è stata vincente, le tre mosse di Beukema, Neres e Lang hanno dato quadratura difensiva e vivacità offensiva".

Anche atleticamente il Napoli pare stare meglio.

"Qualche giorno fa sul Corriere dello Sport abbiamo pubblicato un'inchiesta sui dati della corsa, dai quali emerge che il Napoli è la squadra che corre di più. Vero che gli allenamenti di Conte sono sfiancanti e hanno ripercussione sulle tenute fisiche dei giocatori, ma poi il Napoli corre e coglie gli aspetti positivi di questa preparazione. I lati positivi sono tanti, dal punto di vista atletico si stanno vedendo ora i frutti. Poi è chiaro che dopo lo sfogo di Conte a Bologna c'è stata una risposta della squadra, con voglia, con l'atteggiamento giusto, con il voler mettere tutto in campo. Ok il modulo, ma poi ciò che è cambiato è l'atteggiamento. La Roma ha fatto un solo tiro in porta, il Napoli le ha lasciato le briciole".

Quali altri calciatori hanno giovato di questo cambio modulo?

"Ci aspettavamo un McTominay sacrificato, invece portato qualche metro più indietro mi sembra ancora più efficace. Sta scoprendo un'altra vita accanto a Lobotka, Conte l'ha messo nelle condizioni di esprimere altre caratteristiche del suo bagaglio. I due braccetti difensivi, poi, mi sembrano quelli che hanno svoltato. Beukema l'avevamo visto in difficoltà ed è migliorato, Buongiorno pure è migliorato. Anche la linea a cinque con Di Lorenzo e l'esterno sinistro e non Politano abbia dato maggiore solidità al Napoli. Quello che paga il prezzo maggiore è Politano, ma dopo aver giocato tante partite di fila credo che sia giusto per lui ricaricare un po' le pile. E poi Politano dalla pancuina, come ha fatto nell'anno dello Scudetto di Spalletti, sa avere un grosso impatto".