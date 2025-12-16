Radio TN Esposito: ”Il Napoli non può fare a meno di Hojlund, con Lukaku Conte cambierà modulo”

vedi letture

Massimiliano Esposito, ex attaccante del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Napoli nel Mondo' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "I giocatori sono essere umani, quindi o hai una rosa importante, come è stata costruita in estate, allora puoi competere su più fronti. Gli infortuni hanno fatto diventare la coperta corta come l’anno scorso, dove però avevi una sola competizione. Gli infortuni non hanno permesso a Conte il giusto turnover. Se devo proprio trovare il pelo nell’uovo avrei fatto giocare di più qualche giocatore, vedi Politano e Lucca. Da allenatore però, una volta trovato un equilibrio di squadra, cambiarlo spesso ti porta problemi. Dall’altro canto il turnover ti può garantire qualche minutaggio in più nelle gambe di alcuni giocatori che sono apparsi non tanto lucidi in certe partite.

Lang? Credo che se uno vuole migliorarsi e andare oltre c’è sempre tempo. Ha margini di miglioramento e con Conte ha l’allenatore giusto per poterlo fare. Si è fatto trovare pronto dopo il poco spazio avuto a inizio stagione, così come Neres. Sono quei giocatori che al calcio italiano mancano, perché giocatori bravi nell’uno contro uno li vedi in pochissime partite.

Conte cambierà qualcuno contro il Milan? L’ha dimostrato anche ultimamente, in partenza cambierà poco. Poi nel corso della partita sicuramente cambierà qualcosa. Ora come ora può chiedere un ulteriore sforzo ai soliti titolari, anche perché il tour de force è finito. Dopo la Supercoppa il Napoli dovrebbe giocare il 28 con la Cremonese, ha il tempo di recuperare le forze. O lasci qualcosa per strada o in questo periodo cerchi di recuperare qualche altro giocatore e puoi dare un po’ di fiato a chi oggi ha tirato la carretta.

Con Lukaku cambierà l’assetto tattico? Ci può essere, credo di sì. Anche se non dovesse essere questa o la prossima partita, ci sarà il rientro di Lukaku, che si è dimostrato una pedina molto importante. Il Napoli non può fare a meno di Hojlund e quindi sono sicuro che Conte opterà per un nuovo modulo con i due attaccanti che in Seri A hanno davvero in pochi. Lì davanti basta pensare ai due esterni veloci e ci metti anche due attaccanti come Lukaku e Hojlund. Credo che con questo quartetto le linee difensive avversarie avranno il loro ben da fare”.