Podcast Ex prep. portieri Napoli: "Errore di Milinkovic sull'1-0 Lazio? Vi spiego"

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"Continua a scendere fino alla linea di fondo, avrebbe potuto mettersi 80 centimetri dal palo. Ma l'errore è di Spinazzola che si fa anticipare"

Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, è intervenuto nel corso di "Passionapoli" di Nicola Luongo su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sul gol del primo vantaggio della Lazio c'è un errore nella posizione di Milinkovic-Savic?

"Sì, perché continua a scendere fino alla linea di fondo, avrebbe potuto mettersi 80 centimetri dal palo. Olivera si doveva fermare sulla linea dei 5,50 per mettersi anche lui a cavallo della linea di fondo, piede paralleli e chiudere gli altri 80 centimetri. Avrebbe chiuso una traiettoria di 3,90. Perché facciamo questi tipi di dettagli? Perché il calcio è tempo e spazio: lo spazio da chiudere è quello, se chiudi bene evidentemente la palla non sarebbe passata. Nonostante Milinkovic sia troppo schiacciato sul palo, la palla passa verso l'esterno, Cancellieri anticipa Spinazzola in ritardo e da quella distanza è complicato poi parare. Forse poteva intercettare la palla, ma non è una cosa così sicura: il calcio non è matematica. Gli errori o scelte errate non sono da parte di Milinkovic in questo caso ma da Spinazzola che si fa anticipare. Poi non vogliamo dare solo la colpa a Spinazzola e di sicuro il maestro Conte lo farà rivedere questo movimento. Se vogliamo dirla tutta, anche se questo non incide sull'azione, Milinkovic sta mezzo metro più fuori della linea del palo, là sarebbe opportuno mettersi in linea con il palo. È inutile uscire fuori dalla linea di porta. Quando Cancellieri ha calciato Milinkovic doveva coprire più spazio: anche solo 10 centimetri, in queste azioni si vede il minimo spazio".

Se e come gli uomini di movimento possono aiutare la lettura del portiere:

"Come in questo caso, abbiamo detto che in linea col palo si sarebbe dovuto trovare un difensore a cavallo della linea dei 5,50 perché se passa quella palla - ed è passata - da lì è difficile che sbaglino. Questo è il classico movimento della difesa di Maurizio Sarri: si chiude il filtrante. Il filtrante non passa all'interno ma all'esterno della linea, però se ti metti a cavallo di questa linea la palla ti arriva proprio sul piede. Il problema è tutto quello che si fa durante l'allenamento, perché come ti alleni così giochi, sia per la velocità sia per i movimenti: l'insieme di tattica individuale fa la tattica collettiva. Io difficilmente ho riscontrato questo tipo di movimenti in questa difesa. Ognuno difende a modo suo: c'è a chi piace seguire solo la palla o solo l'uomo, o entrambe le cose. Bisogna capire il tipo di allenamento ed esercitazioni che fanno, diventa tutto meccanizzato".