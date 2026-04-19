Clamorosa rissa a Verona! Orban scende dall’auto e litiga con un tifoso
Finale di gara ad alta tensione per Gift Orban, attaccante del Hellas Verona, protagonista di un episodio acceso all’esterno dello Stadio Bentegodi. Mentre lasciava l’impianto a bordo della sua auto, il giocatore avrebbe avuto un confronto con un tifoso, rifiutando inizialmente di fermarsi per una foto. La situazione è poi degenerata quando qualcuno ha colpito la vettura, spingendo il calciatore a scendere e dando origine a un acceso alterco.
La scena è stata ripresa da alcuni presenti con i cellulari, mentre sul posto è intervenuta la Digos per effettuare gli accertamenti del caso. Dopo il momento di tensione, lo stesso Orban ha fatto ritorno sui suoi passi, scendendo nuovamente dall’auto per scusarsi dell’accaduto, nel tentativo di riportare la calma dopo un episodio che ha attirato molta attenzione. Di seguito le immagini pubblicate sui social da Calcioinpillole.
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