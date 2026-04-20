Tuttonapoli Tutti i retroscena su Lukaku: non ha incrociato Conte e squadra, la posizione del club e le tempistiche in Belgio

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La società non ha affatto gradito la gestione dei tempi e dei modi da parte del giocatore. Il rapporto, al momento, sembra ai minimi termini.

Resta un clima di tensione tra il Napoli e Romelu Lukaku. Quella che doveva essere una tappa fondamentale per il rientro del belga si è trasformata in una toccata e fuga che ha lasciato l'amaro in bocca alla società partenopea. Il calciatore, atterrato ieri sera poco prima delle 22:00, ha già lasciato la città per fare ritorno in Belgio, dove proseguirà il suo percorso di riabilitazione.

Lukaku non ha incontrato né Conte né la squadra

L'aspetto più clamoroso emerso dall'incontro a Castel Volturno riguarda il mancato contatto con il gruppo squadra: come raccolto dalla nostra redazione, Big Rom non ha salutato i compagni e, soprattutto, non ha incrociato Antonio Conte. Un atteggiamento che ha sorpreso e indispettito il club, considerando che l'attaccante rimarrà ora all'estero per altre due settimane per ultimare la riabilitazione.

Caso Lukaku, società ancora indispettita

La società non ha affatto gradito la gestione dei tempi e dei modi da parte del giocatore. Oltre al malumore per il mancato confronto con l'allenatore, resta aperta la questione disciplinare: il Napoli si è riservato le prossime settimane per decidere l'entità della sanzione da infliggere a Lukaku per la sua mancata presentazione al centro sportivo secondo i protocolli richiesti. Il rapporto, al momento, sembra ai minimi termini.