Podcast Fischi a Lucca in Napoli-Lazio, Caiazza ai tifosi: “Andiamo contro noi stessi”

Il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato il momento complicato degli azzurri, soffermandosi sulle responsabilità di Massimiliano Allegri, sull'emergenza infortuni e sulle prospettive di qualificazione alla prossima Champions League.

Hai detto che terresti Allegri anche in caso di difficoltà. Cambiare allenatore, scegliendo un profilo diverso da Mazzarri o Calzona, potrebbe risolvere i problemi del Napoli?

“Potrebbe, ma potrebbe anche andare diversamente. Al Bologna, per esempio, le cose con Palladino stanno andando bene, perché comunque il Bologna si è ripreso ed è addirittura sopra al Napoli. Ma io dico che, al di là dell'aspetto tecnico-tattico, questo Napoli ha dei peccati originali che purtroppo stanno influendo negativamente sul cammino della squadra. Mi riferisco all'emergenza infortuni, perché con Davide Baratto abbiamo analizzato tutti i numeri, gli xG, il PPDA, il pressing alto, i contropiedi, e il Napoli è ventesimo, diciassettesimo, diciottesimo, quasi sempre nelle ultime posizioni. Però vanno valutate alcune cose. Per esempio, il pressing alto nel Napoli chi lo fa? Lo fanno i centrocampisti. Il Napoli per un mese e mezzo, quasi due mesi, non ha avuto McTominay e Anguissa. Ha recuperato McTominay, ma non proprio al top. A parte i gol ha performato male, perché deve recuperare da un'operazione al cuore e ci sta mettendo più tempo per trovare la sua forma migliore, quella che lo ha reso uno dei migliori centrocampisti d'Italia negli ultimi due anni. Poi guardiamo i contropiedi: chi erano i velocisti del Napoli? Alisson Santos e Neres. Neres è rimasto fermo da gennaio scorso, ha fatto una partita e poi si è fatto nuovamente male a livello muscolare. Alisson Santos stesso discorso. Le valutazioni vanno fatte, perché i numeri schiacciano ogni cosa, però devi renderti conto che non hai gli elementi per fare determinate cose. Questo non è assolutamente un alibi per Allegri. Sono d'accordo, Allegri avrebbe dovuto dare un'impronta diversa a questa squadra, però prendersela solo con lui significa valutare gli effetti e non le cause”.

Quali altre responsabilità hanno inciso sul rendimento della squadra?

“Faccio un altro esempio: Anguissa è un giocatore in scadenza di contratto che sappiamo bene voleva andare via. Avevo scritto che aveva dato il via libera alla sua collaboratrice domestica perché aveva deciso di lasciare Napoli e lasciare casa. Poi è rimasto perché non ci sono state richieste, c'era la possibilità di rinnovare il contratto e il contratto non è stato rinnovato. I soldi e i contratti influiscono mentalmente nella testa di un calciatore, anche se è legato alla maglia e sta qui da sette-otto anni. Poi c'è il mercato, altro peccato originale. Come dice Manna, abbiamo fatto un tentativo con Badiashile, che purtroppo è andato male. Un giocatore che non gioca da un anno e mezzo, mi dispiace, ma non va preso, perché puoi fare tutte le scommesse di questo mondo, ma ha molte probabilità di farsi male. Infatti si è fatto male. Non c'era Buongiorno, non c'è Badiashile, Marianucci è fuori dalla lista Champions e quindi non lo puoi sfruttare. Alisson Santos, Di Lorenzo, Spinazzola e Favasuli sono tutti giocatori che avrebbero potuto dare una grossa mano al Napoli, a prescindere dall'aspetto tecnico-tattico. Il Napoli visto nel primo tempo contro la Lazio mi aveva fatto temere una sconfitta pesante. Invece c'è stata un'inversione di tendenza, dettata dall'inerzia e dalla voglia di non perdere. Questo Napoli, quando vuole giocare a calcio, sta bene”.

Come giudichi il gruppo? Il quarto posto, distante otto punti, è ancora raggiungibile?

“Vi ricordate l'anno di Gattuso a Napoli? La prima parte della stagione era andata male, poi nella seconda parte il Napoli ha pigiato il piede sull'acceleratore, fino a quel pareggio con il Verona. Nel calcio nulla è precluso. Faccio un passo indietro e guardo al derby Scafati-Napoli di basket: meno diciotto, poi a due minuti dal termine Napoli era avanti di due punti. Nello sport tutto può accadere. Abbiamo giocato undici partite, ne mancano ventisette. Le prossime sette gare, tra cui una o due di Champions, quindi cinque di campionato, saranno decisive. Lì il Napoli si gioca tutto, anche con i recuperi di Favasuli e Neres, poi ci saranno quelli di Badiashile e, in ultima analisi, di Alisson Santos. Il Napoli deve giocarsela. Se poi i risultati non arrivano, non puoi mandare via una rosa intera, ma mandi via l'allenatore, a prescindere da quello che guadagna e dal progetto triennale”.

Hai parlato di una chiacchierata tra Aurelio De Laurentiis e Rafa Benitez. Cosa potrebbe esserci dietro questo contatto?

“Magari è stata una chiacchierata amicale. Perché sta succedendo questo? Perché non riusciamo a svoltare? Magari gli avrà anche chiesto: ‘Senti Rafa, ma eventualmente io dovessi decidere, tu saresti disposto a portare in porto la stagione?’. Ma non lo sappiamo, questo lo sto dicendo senza sicurezza, senza prove, senza aver verificato. Quindi non lo so. Di sicuro, in questo momento c'è il manico, sì, ma ci sono anche una serie di concause, di fattori che hanno creato la tempesta perfetta. Però dalla tempesta perfetta ne puoi anche uscire. E per rimanere nelle parole di Allegri, che ha sempre portato la nave in porto, magari ci riesce veramente, comincia a ingranare, a vincere e a trovare un modo per dare continuità ai risultati”.

Qual è il principale problema tecnico del Napoli in questo momento?

“Andiamo a vedere i numeri della difesa: sono quasi gli stessi delle altre squadre. Il problema il Napoli ce l'ha in attacco, dove non segna, dove ha difficoltà a portare Hojlund al gol. Gli esterni, parlo di Politano, Vergara, Lang, sono attaccanti a tutti gli effetti ma non segnano. Alisson è infortunato. Poi c'è il problema Lucca, perché l'alternativa a Hojlund è un ragazzo che, mi dispiace per quello che sta vivendo, ma secondo me si è ritrovato in una dimensione molto più grande della sua, dove non riesce a esprimersi”.

Come hai vissuto i fischi a Lucca durante Napoli-Lazio?

“Vorrei dire una cosa ai tifosi del Napoli. Stai cercando di vincere la partita con la Lazio e a un certo punto Allegri si rende conto che Hojlund non ce la fa più e mette Lucca per cercare di vincere. Dagli spalti, un secondo dopo che mette piede in campo, cominciano a fischiare. Mi chiedo come un ragazzo già in difficoltà mentalmente, fisicamente, tecnicamente e tatticamente possa entrare in quella partita. Quindi andiamo contro noi stessi”.

E sul comportamento di Noa Lang, anche dopo il post pubblicato sui social, cosa pensi?

“Lang è un giocatore abbastanza particolare, un po' anarchico. Forse la sua natura da rapper lo porta a essere così, però deve decidere che cosa vuole fare. Se vuole essere cantante o se vuole fare il calciatore. Perché se fa il calciatore del Napoli, come di tante altre squadre, deve rispettare tutte quelle che sono le sue mansioni, quindi anche i tifosi e i social. Quel post forse poteva risparmiarselo. Qui ci vuole il dirigente che lo chiama e gli dice: ‘Caro amico mio, devi togliere questa foto. La devi togliere subito’. Ma non ce l'abbiamo quel dirigente. Oggi sei calciatore dentro e fuori dal campo. Io lo elogio, devo dire la verità, perché andare a giocare quella partita con i fischi non era semplice e ha fatto una bella prestazione. Però devi essere un giocatore a 360 gradi. Puoi pensare che fai una bella prestazione e non vai a salutare? Già a Porto avevi avuto quella reazione. Devi avere rispetto di chi ti sostiene. Bastava un segno diverso da quello che ha fatto. Invece di mostrare l'orecchio, alzare le mani al cielo per chiedere una mano sarebbe stato tutto diverso. E invece, per colpa tua, anche Lucca, che viene indicato assieme a te tra i due giocatori che stanno creando difficoltà al Napoli, ci è finito dentro”.