McTominay: "Conte fondamentale per me! Napoli è una famiglia, voglio rivivere la notte dello scudetto”

Scott McTominay racconta il legame con Napoli, il rapporto con Conte e le emozioni dello scudetto.

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, si è raccontato in una lunga intervista concessa a Rivista Undici, soffermandosi sul suo rapporto con la città, sull'importanza di Antonio Conte nel percorso di ambientamento e sulle emozioni vissute con la conquista dello scudetto. Lo scozzese, arrivato in azzurro nella stagione 2024-25, ha sottolineato soprattutto il clima familiare trovato all'interno del club e il sostegno ricevuto fin dal primo giorno. “Il Napoli e l'Italia mi hanno dato le basi necessarie per potermi concentrare sul mio lavoro. E naturalmente ringrazio anche mister Antonio Conte, che mi ha aiutato moltissimo. Ho avuto un buonissimo rapporto con lui e con tutto il resto del club fin dal primo giorno. Apprezzo il lavoro che fanno qui per aiutarci a raggiungere dei grandi obiettivi. Siamo tutti una famiglia: tutti i coach, i magazzinieri, i fisioterapisti, i medici”.

McTominay: “Non sono un eroe, voglio il meglio per me e per la squadra”

Il centrocampista ha parlato anche del suo adattamento alla cultura italiana, riservando parole di grande apprezzamento alla cucina del nostro Paese: “Quello che avete qui è il migliore del mondo, secondo me. È tutto fresco. È una cosa diversa rispetto a qualsiasi altro Paese. E me ne sono accorto ancora di più quest'estate, quando sono andato negli Stati Uniti”. Nonostante sia diventato uno dei beniamini della tifoseria azzurra, McTominay ha spiegato di non riconoscersi nell'etichetta di eroe, preferendo essere considerato una persona che lavora quotidianamente per migliorarsi. “Sì, ma io non la vedo affatto in questo modo. È difficile da spiegare, ma penso che le persone non dovrebbero vedermi così. Dovrebbero vedermi come una persona che lavora duramente, e questo non ha niente a che fare con il calcio o con quello che puoi ottenere in campo. Per il resto, il mio obiettivo è venire al campo, lavorare, tornare a casa e riposarmi. Voglio il meglio per me e per chi mi sta intorno. Essere una brava persona è la cosa più importante di tutte. Sono un uomo piuttosto semplice. Penso che nella mia carriera io sia riuscito sempre a esaltarmi nelle grandi partite, nei momenti più importanti. Vivere certe emozioni mi dà una scarica di adrenalina. A me quel tipo di pressione genera entusiasmo”.

McTominay: “Lo scudetto la notte più bella della mia carriera, voglio riviverla”

Tra i ricordi più importanti della sua esperienza napoletana resta la vittoria dello scudetto del 2025, conquistato anche grazie a un suo gol nella decisiva sfida contro il Cagliari. Un momento che lo scozzese considera il più emozionante della propria carriera e che spera di poter vivere nuovamente con la maglia azzurra. “C'era tensione nell'aria, ma se ripenso alla partita… Ancora oggi mi vengono i brividi. Vivere certi momenti ti fa venire voglia di ottenere ancora di più, perché sono quelli che ricordi con più gioia. È stata senza dubbio una delle giornate più belle della mia carriera. Anzi: la più bella in assoluto. Voglio rivivere un'altra notte così”.

Infine, McTominay ha ribadito quanto siano fondamentali la disciplina e la dedizione quotidiana, valori trasmessi dal padre e diventati centrali nella sua carriera: “L'etica del lavoro me l'ha trasmessa il mio grande idolo: mio padre. Io credo che tutto debba partire dalla volontà di lavorare su se stessi, dall'approccio giusto. Se non consideri la tua carriera quasi come un'ossessione, non arrivi mai ai massimi livelli. Conta quello che fai ogni giorno quando arrivi al centro sportivo. Conta il modo in cui fai le cose fuori dal campo”.