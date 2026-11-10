Podcast De Giovanni: “Lang e Lucca devono andare via! A gennaio 4 acquisti, rosa da rifondare”

Maurizio de Giovanni a Cronache Azzurre: critiche a Lang e Lucca, quattro acquisti necessari e appello ai tifosi.

Lo scrittore e tifoso azzurro Maurizio De Giovanni, intervenuto nel corso di "Cronache Azzurre", sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha affrontato diversi temi legati al momento del Napoli, a partire dal caso Noa Lang e dai fischi ricevuti dall'olandese e da Lorenzo Lucca durante la partita contro la Lazio. De Giovanni ha condannato le contestazioni ai calciatori durante le gare, pur ritenendo che entrambi gli attaccanti abbiano ormai concluso la loro esperienza in azzurro. Lo scrittore ha inoltre indicato quattro interventi necessari sul mercato per rafforzare la rosa e avviare un ricambio generazionale.

Come hai interpretato il gesto di Noa Lang verso la Curva A e il successivo post sui social? Il Napoli dovrebbe intervenire?

“Le fotografie o le raffigurazioni in genere del corpo di Noa Lang mi lasciano più disgustato che indifferente. Sono nella fase della digestione, quindi preferisco non entrare ulteriormente nel merito. A mio modo di vedere, un giocatore del Napoli non si può fischiare finché una partita è in corso, mai, in nessun caso. Il Napoli va sostenuto dai presenti allo stadio, va sostenuto sempre forte e chiaro. Non va alterata la percezione dei giocatori di far parte del Napoli e della maglia che hanno addosso. Fischiarli significa innervosirli, mettere a rischio la loro prestazione e la partita. Infatti Noa Lang, nervosissimo, si è prima fatto ammonire in una maniera molto stupida e poi ha cominciato a tentare delle giocate individuali che fino a quel momento non aveva tentato. Non ha senso fischiare un giocatore del Napoli”.

Anche Lorenzo Lucca è stato fischiato al momento del suo ingresso in campo. Come giudichi la situazione dei due attaccanti?

“Lì è ancora peggio, perché è preventivo. Lang è stato l'autore dell'unica partita decente che ha fatto da quando è al Napoli. Fischiarlo proprio allora mi sembra autolesionistico. Detto ciò, Lang e Lucca, secondo me, hanno concluso in maniera clamorosa, evidente, il loro periodo in questa città e in questa squadra. La loro interazione con i compagni è pressoché assente. La loro maniera di porsi nelle interviste e col pubblico, il loro scarsissimo rendimento, soprattutto, reiterato nonostante le numerose occasioni che gli sono state fornite. Numerose occasioni, perché adesso non si può più dire che questi giocatori non hanno avuto modo di esprimersi. Hanno giocato in tutti i moduli possibili e per moltissimi minuti. Il risultato è stato scadente sempre. Hanno dimostrato di non essere all'altezza delle ambizioni di questa squadra. Quindi, secondo me, la cosa migliore da fare è andare via. Detto però, ancora, e lo voglio ribadire e sottolineare, che un tifoso non fischia un giocatore della propria squadra, qualsiasi cosa faccia o non faccia, finché la palla è in gioco. Poi, alla fine del primo tempo e alla fine della partita, puoi fischiare come vuoi, puoi urlare quanto vuoi, manifestare il tuo dissenso in ogni forma consentibile”.

Non condividi neanche l'abitudine dei giocatori di andare sotto la curva alla fine delle partite?

“Basta con questa triste usanza di andare sotto la curva alla fine della partita. È una cosa stucchevole, finta, falsissima. Hai preso gli insulti, hai preso gli applausi, hai giocato la partita. Basta. Non sei un attore teatrale che a fine rappresentazione esce. Se il momento è particolare, grave o difficile, oppure estremamente positivo, ha senso farlo. Ma farlo ogni volta toglie il significato di farlo quando si deve fare. Se lo fai ogni partita, che senso ha poi farlo quando vinci un trofeo oppure quando, Dio voglia, hai una condizione di enorme difficoltà? Secondo me farebbe bene a tutto l'ambiente: finita la partita, ve ne andate negli spogliatoi e il tifoso può liberamente fischiare o applaudire come si sente”.

Il Napoli ha bisogno di un altro centravanti da affiancare a Hojlund? Come valuti il profilo di Varela del Monza?

“Il Napoli ha bisogno di quattro immediati inserimenti, questo a prescindere da chi va via. Le liste sono fatte, lo sappiamo bene. Varela è un under, ha le caratteristiche giuste, perché è un centravanti che può giocare sia al posto di Hojlund sia con Hojlund, cosa che Lucca, per esempio, non può fare. È un giocatore affine a quel Gabriel Jesus che avevamo in pugno fino all'ultimo momento, che non è stato preso unicamente perché non c'era il posto in lista e non si era riusciti a cedere Lucca”.

Quali sono gli altri ruoli nei quali il Napoli dovrebbe intervenire sul mercato?

“Il Napoli ha bisogno di quattro inserimenti. Ha bisogno di un terzino, magari bifascia, che possa giocare sia a destra, al posto di Di Lorenzo, sia a sinistra, dove follemente è stato ceduto Gutiérrez, rimanendo con Olivera e Spinazzola, che sono entrambi giocatori che non forniscono affidabilità fisica. Infatti si sono già fatti male due volte a testa. Favasuli è di fatto un quinto. Abbiamo avuto un momento in cui avevamo quattro terzini mancanti. Ha bisogno di un terzino, ha bisogno di un centrocampista centrale, ne aveva bisogno già un anno fa. Un centrocampista alla Allan, cioè un giocatore fisico, di corsa a tutto campo, che possibilmente abbia anche capacità di inserimento o di tiro da fuori, cosa di cui il Napoli è privo totalmente. Quindi un terzino, un centrocampista centrale, un centravanti, perché Lucca non è assolutamente in grado, e un esterno offensivo”.

Eppure il Napoli dispone già di diversi esterni d'attacco. Perché ritieni necessario un altro acquisto?

“A fronte del numero di esterni d'attacco che abbiamo, perché ne abbiamo una marea, di fatto Neres e Alisson hanno delle problematiche fisiche, per cui non ci si può contare mai. Ed è triste soprattutto per Alisson, perché è giovane. Vergara non è un esterno d'attacco in nessun modo. Utilizzarlo così significa innanzitutto non ottenere né un apporto offensivo né uno difensivo sufficiente, perché non ha la gamba per fare l'esterno d'attacco, e soprattutto mettere a rischio di infortuni il giocatore. Di fatto, tra tanti esterni offensivi apparentemente, ne abbiamo poco o nulla. Bisogna intervenire con questi quattro elementi. O si riesce a cedere, cosa che io mi auguro, i vari Lang e Lucca, i giocatori che possono avere un minimo di mercato, oppure in alternativa vanno fatte quattro operazioni in quattro reparti diversi, per consentire l'inizio di un ricambio generazionale che mi sembra ormai necessario. Sia nelle motivazioni che fisicamente, nonostante le grandi professionalità di questi ragazzi, si deve cominciare a pensare a un ricambio generazionale. Avremmo già dovuto cominciare quest'estate, non è stato fatto. Non va persa l'occasione di quest'ulteriore sessione di mercato”.

Tra il Napoli dello scudetto di Luciano Spalletti e quello di Antonio Conte, quale preferisci?

“Sono stati due campionati molto diversi, perché il Napoli di Spalletti ha giocato con una lunga sosta invernale dovuta al Mondiale, se vi ricordate, e questo ha comportato la possibilità di una ripresa della preparazione di una squadra che stava cominciando ad andare in difficoltà. E in difficoltà è andata ad aprile, nonostante avesse Osimhen, Kvaratskhelia e gli altri. Se mi chiedi undici contro undici, allora ti devo rispondere Spalletti, ma per me avrei preferito Conte”.