Tuttonapoli Ingresso di spessore nella SSCNapoli: chi è Roberto Monzani, l’ex Inter ed il modello Media Company

Il Napoli rafforza la propria area business con l'ingresso di Roberto Monzani, professionista specializzato in marketing sportivo e comunicazione digitale.

La SSC Napoli punta a rafforzare la propria dimensione commerciale e mediatica con un nuovo ingresso nell'area business. Roberto Monzani è il nuovo Chief Marketing Officer del club azzurro, un incarico affidato a un professionista che ha maturato una significativa esperienza nel settore della comunicazione sportiva e dello sviluppo dei brand calcistici. A rendere noto il suo ingresso è stato Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business del Napoli, durante il panel “Club, non solo Squadre”, organizzato nell'ambito dell'edizione 2026 del Social Football Summit all'Allianz Stadium di Torino. Una nomina che si inserisce nel percorso di crescita della società, intenzionata a consolidare la propria presenza sui mercati e a sviluppare nuove opportunità attraverso strategie di marketing e contenuti digitali.

Chi è Roberto Monzani: dall'esperienza all'Inter alla nuova sfida a Napoli

Monzani è una figura di riferimento nel panorama italiano del marketing calcistico, avendo contribuito a introdurre un modello di comunicazione che avvicina le società sportive alle media company. Nel suo percorso professionale ha fondato e diretto Inter Media House, sviluppando una struttura capace di valorizzare il brand nerazzurro attraverso contenuti originali, piattaforme digitali e progetti di comunicazione. Ha inoltre curato iniziative di branded content con importanti realtà internazionali della musica e dell'intrattenimento, lavorando all'espansione dei club in mercati strategici come Stati Uniti, America Latina e Cina. Tra i suoi ambiti di competenza c'è anche lo sviluppo delle partnership commerciali, concepite non soltanto come accordi di sponsorizzazione e visibilità, ma come collaborazioni in grado di generare contenuti e valore per entrambe le parti. Un'esperienza manageriale affiancata dall'attività accademica: Monzani insegna marketing e comunicazione dello sport all'Università Cattolica e alla 24ORE Business School. Ora per lui si apre la nuova sfida con il Napoli, chiamato a valorizzare ulteriormente il proprio marchio e a rafforzare il posizionamento del club anche fuori dal campo.