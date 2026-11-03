Live Allegri in conferenza: “Sarà gara di sofferenza! E’ importante, ma sistemare il campionato di più. Decisive Brugge, Sabah e Viking…”

Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Porto. "Innanzitutto vorrei fare le condoglianze alla famiglia di Jesus de Miguel per questo tragico incidente occorso a un ragazzo, prima che a un calciatore, che ha perso la vita".

Preoccupato dalla situazione infortuni? Quant'è condizionante lavorare così? "La partita di domani è difficile perché il Porto viene da 10 vittorie in campionato e pure in Champions hanno fatto delle buone partite. Per quanto riguarda noi, parlare serve a poco, c'è da fare una bella prestazione. In Champions League abbiamo il destino tra le nostre mani perché con 10 punti riusciremmo ad andare minimo ai playoff. Ma poi c'è da sistemare il campionato, che è la cosa più importante".

Avere tutti questi infortuni toglie un po' di pressione? "Non toglie nessuna pressione perché è una partita importante, di Champions, contro una squadra forte. In questo momento non c'è da parlare e spiegare, c'è solo da fare, da lavorare, recuperare i calciatori infortunati e girare questo periodo negativo in un periodo positivo".

Domani il dettaglio più importante può essere il carattere? "Sì, basta vedere i dati. Oggi mi hanno detto di un dato: nell'ultima mezzora abbiamo preso 11 gol. Vuol dire che in quel momento della partita lasciamo qualcosa per strada. Domani o facciamo una partita di grande sofferenza o ne usciamo con le ossa rotte".

Come stanno Hojlund e De Bruyne? "Hojlund è sfebbrato, De Bruyne oggi faremo allenamento e dopo vedremo se sarà a disposizione per domani".

Domani diventa decisiva anche in ottica qualificazione. Avverte la sensazione che possa essere l'ultima spiaggia? "Domani non è l'ultima spiaggia. Con 10 punti si va ai playoff. Domani è una partita importante, Manchester è una partita importante ma quasi proibitiva. Noi il passaggio del turno ce lo giochiamo con Club Brugge, Viking e Sabah".

Molti temono di rivivere l'annata del decimo posto. Cosa si sente di dire? "In questo momento c'è solo da fare, non da dire. E' un momento non semplice. Abbiamo alternato delle partite, dei risultati, in campionato non siamo riusciti ancora a vincere due partite di fila. Ma la cosa certa è che dobbiamo continuare a lavorare, recuperare tutti i giocatori che dopo la sosta verranno recuperati e cercare di invertire la rotta in campionato, dove ci sarà tempo e spazio per recuperare. Intanto pensiamo a domani, c'è una partita da giocare".

Farioli dice che lei è un riferimento per la Serie A. Cosa pensa invece lei di Farioli? "Io credo che Farioli, un allenatore giovane, ha fatto già buoni risultati, sia in Olanda all'Ajax che in Portogallo dove ha vinto l'anno scorso ed ora sta facendo molto bene. Ha davanti a sé una carriera molto importante".

Il Porto in casa è molto offensivo. Qual è il principale pericolo? "Sappiamo che il Porto in casa è molto aggressivo, ha giocatori tecnici, fisici e di buon valore. Quando avremo la palla dovremo essere bravi tecnicamente e quando non l'avremo bisognerà difendere bene, cosa che quest'anno abbiamo fatto meno".

Contro la Juve si abbassava De Bruyne tra i centrali per avere superiorità contro la prima pressione della Juventus. Voi forse giocherete a 3 conto un 4-4-2 in prima pressione. Si aspetta che il Porto mantenga l'inferiorità numerica in prima pressione 3 contro 2 o venga a pareggiare alzando un centrocampista per l'uno contro uno? "Questo non lo so, dipende da cosa deciderà Farioli. Noi sappiamo che sia in parità numerica che in superiorità numerica bisogna comportarsi in due modi completamente diversi".