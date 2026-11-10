Podcast Forgione: “Allegri aveva promesso di sistemare la classifica! 2 mesi dopo stiamo peggio di prima”

Angelo Forgione critica Allegri, analizza la corsa Champions e il futuro di McTominay.

Angelo Forgione, scrittore e opinionista di Radio Tutto Napoli, è intervenuto ai microfoni sulla nostra emittente, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, per analizzare il difficile momento della squadra di Massimiliano Allegri. Forgione ha espresso forti perplessità sul rendimento del Napoli, sottolineando come gli infortuni non possano rappresentare un alibi per l'allenatore.

Ieri hai anticipato una notizia sul clima in casa Napoli, poi ripresa anche a livello nazionale. Cosa ci dice questa vicenda sul momento di Allegri?

“Sono notizie che vanno date, anche se poi magari si può essere tacciati di fomentatori in un momento di clima non proprio idilliaco. Però esiste la professione del giornalista, un tesserino ce l'abbiamo e dobbiamo ottemperare al dovere di cronaca. Nel momento in cui si appura che una notizia è verosimile, ovviamente ha bisogno delle conferme, e poi sono arrivate anche a livello nazionale, da chi ha un potere mediatico decisamente superiore al mio. Sostanzialmente la notizia è stata confermata, non è stata smentita. Questo non fa altro che dimostrare che l'allenatore è in qualche maniera in difficoltà. Davanti ai microfoni si mostra sereno e tranquillo, convinto di quello che può essere il futuro di questa squadra, ma poi, lontano dai microfoni, sbrocca e si sfoga. Quindi vuol dire che non è sereno”.

Come sta reagendo il gruppo dopo le sconfitte con Juventus e Porto e il pareggio contro la Lazio? Che Napoli ti aspetti dopo la sosta?

“È il Napoli che avremmo dovuto aspettarci anche qualche settimana fa e che non è mai arrivato. Qualche buona mezza prestazione con la Roma, mezza prestazione con la Lazio, ma aspettiamo ancora un Napoli intenso per almeno 70-80 minuti. Non dico 90, perché sarebbe chiedere troppo. Un Napoli che riesca a fare la partita e a dominarla, al momento, è totalmente utopistico. Dobbiamo solo sperare che il recupero di qualche giocatore e il fatto di stare fermi un po' possano far ritrovare serenità. In questo senso la sosta aiuta, perché queste due settimane faranno anche da medicina per la testa di questi ragazzi. I cinque giorni probabilmente Allegri li ha dati proprio per fare in modo che si stacchi la spina, che i ragazzi si distraggano un poco, evitino magari di leggere i giornali o guardare la televisione. Qualcuno magari sarà in vacanza, non sappiamo. Speriamo che quando ritorneranno si presentino in una forma psicofisica molto migliore rispetto a quella che hanno mostrato fin qui”.

Quanto possono giustificare Allegri i tanti infortuni, considerando le difficoltà tattiche mostrate dal Napoli?

“È una motivazione, ma non può essere un alibi. Sicuramente è una motivazione del rendimento inferiore di una squadra che non riesce a trovare le soluzioni giuste, non riesce a trovare una condizione e neanche un'identità. Ma non può essere un alibi, perché le squadre forti, solide, con una testa unica e un pensiero unico vanno oltre le difficoltà. L'anno scorso è accaduto anche a Conte. Conte ha portato comunque la squadra al secondo posto e l'ha fatta rinvenire da una situazione anche peggiore di quella che sta vivendo adesso il Napoli. Quelle frasi storiche hanno poi avuto un seguito, con una squadra che è andata addirittura a dominare una Supercoppa, quando nessuno pensava che riuscisse a farlo, e poi a chiudere il campionato al secondo posto, arrivando in Champions League. Faccio un salto di sport e vado al basket: l'esempio è Repesa, allenatore del Napoli Basket, che dall'inizio della stagione sta fronteggiando l'assenza di giocatori cardine. Qualcuno rientra, altri si fermano, eppure è primo in classifica in campionato e in EuroCup. Un allenatore che riesce a dare una mentalità vincente a una squadra, che trova la giusta alchimia, va oltre le assenze in tutti gli sport. Evidentemente quest'anno il Napoli non ha questo progetto e questa mentalità”.

La qualificazione alla prossima Champions League è ancora un obiettivo realistico oppure la stagione rischia di essere compromessa?

“È assolutamente vitale, come è vitale anche la qualificazione alla fase successiva dell'attuale Champions League. Il Napoli sta giocando su quel tavolo il suo immediato futuro e deve assolutamente scongiurare un possibile ridimensionamento. È una fase molto delicata. Lo switch ci deve essere, il Napoli non può continuare con questo andamento. Ma per raggiungere l'obiettivo deve cominciare a correre come una squadra che vince lo scudetto, deve avere un passo da scudetto, fare una media di oltre due punti a partita. Oggi diventa utopistico, sperando tra l'altro che le altre calino, che almeno qualcuna crolli. Ci sono cinque squadre davanti: Roma, Lazio, Inter, Como e Milan. Quattro si prenderanno i posti Champions. Se vogliamo aggiungerci anche il Napoli, lo aggiungiamo, ma in questo momento è quella che ha decisamente meno possibilità. La stagione non dico che sia totalmente compromessa, ma poco ci manca. Bisogna essere realistici”.

Allegri aveva parlato di un mese o un mese e mezzo per sistemare la classifica. Come giudichi quelle parole alla luce dei risultati?

“Non dobbiamo fare i Pollyanna, perché se continuiamo a credere a un allenatore in difficoltà che dice che la classifica la sistemeremo, allora andate a vedere e a sbobinare le parole di Allegri di due mesi fa, quando disse che ci sarebbe voluto un mese, un mese e mezzo per sistemare la classifica. Sono passati due mesi, quindici partite. È un continuo rimandare, a me sembra un'agonia in questo senso. È chiaro che il cambiamento di passo deve esserci, però se due mesi fa mi diceva che in un mese e mezzo l'avremmo risistemata e dopo due mesi stiamo peggio di prima, qualcuno delle domande se le deve porre e delle risposte se le deve dare”.

Scott McTominay ha parlato del suo legame con Napoli e Conte. Perché, secondo te, non è ancora arrivata una proposta importante per il suo rinnovo?

“Intanto l'età non è che giochi proprio a suo favore, quindi se poi il rinnovo deve passare per un cospicuo aumento, è chiaro che diventa difficile per il Napoli anche in questo senso. Ma questo è paradigmatico di tutta una condizione generale di un club che deve fare delle scelte e prendere delle decisioni. In questo momento è un po' tentennante, però il tempo stringe anche dietro la scrivania, non solo in campo. Bisogna arrivare a delle decisioni. Se il club ha deciso che McTominay può essere importante per la rifondazione, deve restare e io un'offerta importante gliela farei. Se invece ha deciso che, vista l'età, non è il caso di insistere e quindi andare a ragionare su una cessione, andrà in questo senso. Però l'importante è che ci siano idee chiare, perché il Napoli è sempre stato un club con le idee chiare. Nell'estate del 2022 fece una serie di cessioni dolorose per la piazza, ma che avevano un senso. Infatti poi tutto andò benissimo, perché chi fu inserito aumentò il tasso tecnico della squadra: Kvaratskhelia, Kim, Simeone, che fece la seconda punta di riserva e la fece alla grande. Quella era un'alchimia giusta, un progetto che tendeva a rifondare e a svecchiare la squadra. Questa cosa non è stata fatta in seguito, quindi adesso è arrivato il momento di prendere le decisioni. Il Napoli ha bisogno di ripercorrere quella strada e non tergiversare più”.