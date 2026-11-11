Impallomeni a sorpresa: “Allegri dovrebbe essere contento di essere criticato”

L'ex calciatore ha analizzato il momento del Napoli, sottolineando il valore superiore della rosa a disposizione di Allegri rispetto a quella della Juve.

Il Napoli è una delle principali delusioni di questa prima parte di stagione e il ritardo accumulato in classifica rispetto alle aspettative continua ad alimentare le critiche nei confronti di Massimiliano Allegri. Il pareggio contro la Lazio non ha permesso agli azzurri di rilanciarsi e la sosta per le nazionali arriva in un momento delicato, con la squadra chiamata a ritrovare risultati e continuità. A commentare le difficoltà del Napoli è stato Stefano Impallomeni, ex calciatore e oggi giornalista, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Nel confronto con la Juventus di Luciano Spalletti, l'opinionista ha riconosciuto al tecnico bianconero una maggiore capacità di incidere, pur evidenziando la superiorità tecnica della rosa azzurra: “Io dico Spalletti, la qualità della Juve non pareggia quella del Napoli. Spalletti ci sta mettendo qualcosa di suo. Il Napoli è più forte, ha più qualità, il ritardo è clamoroso e ha attenuanti anche Max”.

Impallomeni: “Allegri dovrebbe essere contento di essere criticato”

Impallomeni ha poi affrontato il tema delle pressioni che accompagnano il lavoro di Allegri, sottolineando come le aspettative nei confronti di un allenatore del suo livello siano inevitabilmente elevate. Le critiche, dunque, rappresentano anche una conseguenza del prestigio conquistato nel corso della carriera: “Però entrambi non devono lamentarsi, hanno un nome importante. Se hanno tante aspettative è perché sono bravi. Allenatori importanti, critiche importanti, non devono risentirsi di questo. Allegri dovrebbe essere contento di essere criticato, perché si chiama Allegri”.