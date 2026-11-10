Ultim'ora Calciomercato Napoli, Sky: "Forte interesse per Cacciamani! Due nomi per la difesa"

Calciomercato Napoli, Nel mirino c’è Alessio Cacciamani del Torino. Piacciono due difensori emergenti della Ligue 1: Patrick Zabi e Tylel Tati.

Con l'avvicinarsi della finestra invernale di mercato, il Napoli inizia a valutare possibili rinforzi per gennaio, senza trascurare le opportunità in prospettiva. Tra i profili che hanno attirato l'attenzione della dirigenza azzurra c'è Alessio Cacciamani, esterno di proprietà del Torino che piace particolarmente al club partenopeo, stando a quanto riferisce Sky. Il classe 2007 ha collezionato finora 12 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, servendo un assist. Un profilo seguito con interesse, sul quale il Napoli continua a raccogliere informazioni in vista delle prossime mosse di mercato.

Napoli, occhi su Zabi e Tati per rinforzare la difesa

Non c'è soltanto Cacciamani tra i nomi monitorati dagli azzurri. Come riferito dall'emittente satellitare, il Napoli sta seguendo anche due giovani difensori che militano in Francia: Patrick Zabi, classe 2006 di proprietà del Paris FC, e Tylel Tati, classe 2008 del Nantes. Due prospetti emergenti del calcio francese che potrebbero rappresentare investimenti in ottica futura, nell'ambito del lavoro di programmazione del club per rinforzare il reparto arretrato.