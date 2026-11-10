Podcast Lo Monaco: "Allegri ha colpe sugli infortuni! Cinque giorni di riposo? Una follia”

Pietro Lo Monaco a Radio Tutto Napoli critica Allegri, la preparazione atletica e le scelte societarie.

L'ex direttore sportivo Pietro Lo Monaco, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, ha analizzato duramente la crisi della squadra di Massimiliano Allegri, puntando il dito contro la preparazione atletica, la gestione degli infortuni e le scelte della società.

Il Napoli è già lontano dagli obiettivi stagionali. Quanto incidono gli infortuni e quali responsabilità ha Allegri?

“È innegabile che il campo ti stia dicendo che l'annata l'hai praticamente fallita. Sono passate dieci-undici partite e il Napoli è già fuori dai giochi. L'allenatore dice che siamo ancora dentro, ha nominato addirittura la Coppa Italia che non è ancora cominciata. Ma che discorsi sono? La situazione non è assolutamente allegra. Ci sono tantissimi infortunati, ma gli infortuni arrivano per opera e virtù dello Spirito Santo? I giocatori si infortunano, soprattutto dal punto di vista muscolare, anche per una carenza di preparazione atletica, per una carenza di lavoro. Chi deve porsi le domande? Ho sentito addirittura dire che sarebbe colpa dei medici. È un errore gravissimo. I medici intervengono nella riabilitazione, ma gli infortuni muscolari dipendono da tanti fattori, non ultimo la preparazione atletica. Il Napoli, puntualmente, al sessantesimo o sessantacinquesimo minuto ha un abbassamento notevolissimo della prestazione. A chi bisogna chiederlo? L'allenatore coordina lo staff tecnico e deve trovare delle risposte. Parliamo di un professionista di primo livello, che prende cinque milioni netti all'anno. Sono competenze sue e deve venirne a capo. È troppo semplice trovare la scusa degli infortunati. Bisogna andare alla radice del problema”.

Ha parlato anche di una rosa troppo anziana. È arrivato il momento di una rivoluzione?

“Oggi la squadra è vecchissima. È normale che una società abbia un giocatore di 32 anni e gli allunghi il contratto fino al 2030? Per me è follia. I professionisti devono porsi delle domande. È troppo semplice scaricare tutto sugli infortuni. E di chi è la colpa se hai una squadra vecchia? Bisogna avere il coraggio di fare le rivoluzioni”.

Quanto conta il direttore sportivo nelle scelte del Napoli e quale ruolo ha De Laurentiis?

“La linea programmatica l'ha sempre dettata il presidente della società. A Napoli è sempre stato così. Quale direttore sportivo ha inciso in maniera più potente? È sempre stato il presidente. Non a caso sceglie direttori giovani, che vogliono farsi strada. È stato così per Giuntoli quando è arrivato e per Manna. Forse all'inizio, quando prese il Napoli, si affidò a Pierpaolo Marino perché evidentemente riconosceva di non avere ancora competenza nella materia. Poi si pensa di capire tutto. Ma il calcio non è un gioco: ci sono figure professionali che lavorano da una vita, che hanno una preparazione specifica. Una cosa è fare pallone, un'altra è fare calcio. Sono due cose completamente diverse”.

Manna ha annunciato interventi sul mercato di gennaio. Può bastare per cambiare il Napoli?

“Penso che non bisogna prenderci in giro. È stata fatta una valutazione sbagliata. Evidentemente è stata data fiducia a questa rosa, pensando che con un allenatore esperto si potesse quantomeno garantire un traguardo come la Champions. Invece il campo ti ha assolutamente sbugiardato. Dopo dieci partite il verdetto è stato impietoso. Hai voglia di nasconderti dietro gli infortuni, la situazione è davanti agli occhi di tutti. Il Napoli ha bisogno di essere rifondato. Quando devi rifondare, non puoi pretendere di avere la botte piena e la moglie ubriaca. Ci sono giocatori che hanno fatto il loro tempo e devi avere il coraggio di liberartene, anche soltanto per risparmiare sugli ingaggi. Prendiamo Anguissa: cammina a due all'ora, è in scadenza di contratto e prende tre-quattro milioni netti. Perché non valutare anche il risparmio sulla gestione? Non puoi pensare di ricavare sempre soldi dalle cessioni. Sulla bilancia bisogna mettere tante cose. Mi dispiace vedere che giovani come Liberali siano andati via, così come altri ragazzi del settore giovanile. Il Napoli si è ritrovato in Champions senza giocatori di movimento disponibili e ha dovuto portare ragazzi della Primavera 2. La società deve interrogarsi. Il presidente deve decidere se vuole vendere oppure ripartire ricostruendo. E non parlo soltanto dei calciatori. Perché il Napoli non deve avere una struttura medica di grande livello, preparatori atletici di spessore, un centro sportivo e un settore giovanile all'altezza? Sono tutte cose che fanno parte della costruzione di una grande società e sulle quali il Napoli è carente”.

Un tifoso chiede quale possa essere la soluzione se la società conferma Allegri e non cambia i giocatori. Cosa dovrebbe fare il Napoli?

“Il Napoli in questo momento è carente di una cosa basilare: non ha una propria forza aziendale e societaria dal punto di vista tecnico, che possa sedersi e confrontarsi con l'allenatore. Deve avere una sua valenza tecnica come società. Per esempio, perché durante la sosta dai cinque giorni di riposo ai giocatori, quando le soste si utilizzano proprio per recuperare un minimo di condizione atletica con programmi fatti ad hoc? Bastano tre giorni di riposo assoluto per rallentare le funzioni fisiologiche di un soggetto allenato. Perché ne dai cinque? Se non c'è confronto, ognuno fa quello che gli pare, secondo le proprie conoscenze. Ecco le colpe di Allegri. Ha le sue colpe sugli infortuni, sulla prestazione atletica e sui risultati negativi. Come è possibile dire che non ne abbia? Le responsabilità sono anche dei giocatori e della società. Io le dividerei al 50% per i calciatori, al 30% per la società e al 20% per l'allenatore. Ma al di là dei numeri, la situazione è questa: Allegri non sembra avere la squadra in pugno, è una squadra che si sgretola troppo facilmente”.

Quali errori tattici ha visto contro la Lazio?

“Nel primo tempo la Lazio ha stritolato il Napoli. Aveva un passo diverso, soprattutto sulla catena di sinistra, formata da Tavares, Taylor e Noslin. Li hanno massacrati. Ma io la partita non la preparo? Non conosco la Lazio? So che la sua forza è su quella catena e come mi contrappongo? Ci metto Vergara e De Bruyne. Non capisco perché De Bruyne debba giocare in un centrocampo a tre sulla destra, quando al Manchester City ha sempre giocato partendo dal centrosinistra. Non capisco perché McTominay, che ha giocato da mezzala destra, sia stato spostato a sinistra. Divento matto. Nel secondo tempo hanno invertito un pochino e le cose sono migliorate. Ma è normale che McTominay tocchi tre palloni in 45 minuti? Anguissa contro il Porto passeggiava in campo, sembrava giocare senza voglia. È in scadenza e sa che potrebbe andare via. Che senso ha un centrocampo così? Queste cose bisogna valutarle e trovare dei rimedi. Non mi schiero contro Allegri, non mi interessa essere pro o contro qualcuno. Analizzo le cose per come stanno. Sono professionisti pagati tantissimo e devono dare delle risposte. Se queste risposte non arrivano, evidentemente qualcosa non quadra”.