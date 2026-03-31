Podcast Forgione: "Con Lukaku servirà soluzione a fine anno: il Napoli non può regalarlo"

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Il nostro opinionista a Radio Tutto Napoli ha analizzato il caso Lukaku sottolineando che se partisse il club dovrebbe ricavare inevitabilmente una cifra

Il nostro opinionista Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Dal Napoli è filtrato anche nervosismo: scelta voluta?

"Queste situazioni si possono risolvere anche in silenzio. Il Napoli invece ha voluto rendere chiara la propria posizione. Non so se sia stata una strategia, magari anche in ottica futura, ma Lukaku resta un protagonista dello Scudetto scorso e meriterebbe maggiore tutela".

Dal punto di vista tecnico, quanto pesa la sua assenza?

"Il problema nasce se lui decide di non tornare. Il Napoli non può permettersi di rinunciare a Lukaku: anche al 70% è un giocatore che può essere decisivo, come ha dimostrato. Non puoi andare avanti con un solo attaccante fino a fine stagione, soprattutto per il sistema di gioco di Antonio Conte".

Se non dovesse rientrare subito, come si può ovviare?

"Se manca Lukaku, devi adattarti. Puoi pensare a soluzioni come Giovane o a un attacco più mobile con Alisson Santos, ma manca una vera punta centrale. E questo rischia di saltare tutto l’equilibrio della squadra".

In caso di rientro in ritardo, come dovrebbe comportarsi il Napoli?

"Il club può anche multarlo, ma poi la gestione spetta a Conte. Probabilmente si troverà un compromesso: magari salta una partita, ma da qui a fine stagione Lukaku serve. Non puoi fare autolesionismo per principio".

E sul futuro? Il rapporto sembra compromesso…

"È chiaro che qualcosa si è incrinato. A fine stagione bisognerà trovare una soluzione, ma il Napoli non può regalarlo. Servirà un’offerta adeguata per limitare i danni economici".

Ultima domanda: Giovane può essere davvero il vice-Lukaku?

"Sulla carta sì, ma non l’ho mai visto in quel ruolo con i compiti richiesti da Conte. Potrebbe essere una sorpresa oppure no. In alternativa, si può giocare senza riferimenti, creando confusione agli avversari. Ma resta un’incognita".