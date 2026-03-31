Podcast Tmw, Ceccarini: "Scudetto può perderlo solo l'Inter, ma il Napoli non si porti rimpianti"

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Il direttore di Tuttomercatoweb.com passa in rassegna il caso Lukaku e la lotta Scudetto. Il Napoli deve vincerle tutte per non avere rimpianti

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB:

Situazione complicata per Romelu Lukaku: cosa sta succedendo e quale può essere il suo futuro?

“Intanto bisogna vedere giorno per giorno quello che accade. Parliamo di un giocatore importante, che ha dato un contributo soprattutto nella prima stagione con Conte. Gli infortuni lo hanno limitato e la sua gestione non è mai stata semplice. Francamente non conosco tutti i dettagli della vicenda, ma è chiaro che esistono regole che vanno rispettate. Siamo a fine stagione e credo che la decisione verrà presa a giochi conclusi. Non escludo una separazione. Il Napoli comunque si era già cautelato: ha preso altri attaccanti, rientrerà Lorenzo Lucca. Le soluzioni offensive non mancano.”

Che clima c’è in vista della sfida della Nazionale?

“Sereni non si può essere. Dopo due mancate qualificazioni al Mondiale è normale avere paura di un terzo fallimento. Il livello della nostra Nazionale non è altissimo e lo stiamo vedendo. Non esistono partite semplici per questa Italia: siamo ormai al livello di squadre come la Bosnia. Loro sono cresciute, noi siamo peggiorati. Sarà una gara da giocare con sofferenza. Dobbiamo essere fiduciosi per Gattuso e per i giovani, ma senza illusioni: anche se andiamo al Mondiale, non dobbiamo pensare in grande.”

Domanda: Il giovane bosniaco Alajbegović può essere un obiettivo del Napoli?

“È un giocatore forte e talentuoso. Il Bayern lo ha già riscattato, quindi non sarà semplice. Però è interessante. Il problema è più generale: i talenti oggi li sviluppano meglio all’estero. In Italia si fatica a far esordire i giovani. Finché non cambierà questo sistema, sarà difficile avere un grande futuro. Può essere un’idea per il Napoli, ma bisognerà capire le scelte tecniche future e anche chi sarà l’allenatore.”

Come vedi la lotta Scudetto tra Inter, Napoli e Milan?

“L’Inter resta la squadra più forte. Lo scudetto può perderlo solo l’Inter. Napoli e Milan devono fare il massimo e non avere rimpianti. Se l’Inter rallenta e loro non ne approfittano, quello sì che sarebbe un grande rimpianto. Se invece arrivano dietro dopo aver dato tutto, allora avranno fatto il loro. Ma le occasioni vanno sfruttate.”