Del Genio: "Lukaku non ha sbagliato a non operarsi: poteva avere lo stesso il problema"

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Il giornalista a Canale 8: Lukaku non ha sbagliato scelta terapeutica, è solo diversa. Napoli-Milan decisiva, dipende dal risultato di Inter-Roma

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Linea Calcio, ha commentato il caso Romelu Lukaku che tiene banco in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lukaku stava giocando, non è andato in campo le ultime due partite ma probabilmente il problema di questo liquido lo aveva anche quando ha segnato a Verona. Si evince questo dalla fotografia della situazione. In questo momento non è un giocatore infortunato, ma ha uno strascico che - da quanto ho capito - è probabile che ci sia dopo il tipo di infortunio che ha avuto. Molti hanno detto che la differenza sta nel fatto che De Bruyne si è operato mentre lui ha scelto la terapia conservativa: pare non sia questo il motivo.

Infatti dopo lo strappo la cicatrice si forma comunque, e poi quando ti operi c'è anche la cicatrice dell'intervento: non è così facile. Non mi avventuro, ma molti dicono che Lukaku ha sbagliato la scelta: non ha sbagliato la scelta, è una scelta diversa e l'esito non è scontato né in una direzione né nell'altra. Napoli-Milan? Il risultato di domenica Inter-Roma darà un'importanza maggiore per il discorso di eventuale rimonta, se l'Inter vince rimane una partita importantissima ma per il secondo posto; se l'Inter non dovesse vincere è chiaro che il Milan e il Napoli non dovrebbero giocare in chiave pareggio perché farebbero un favore all'Inter".