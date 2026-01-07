Radio TN Forgione: "Il piano del Verona è chiaro. Quota Scudetto Allegri? Messaggio alla Juve..."

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di Napoli Talk, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android).

"Il Napoli fa gioco, il Verona lo distrugge anche in maniera rude, sarà questo il motivo della partita. Se il Napoli la sblocca subito, anche entro mezz'ora, la gara si mette bene, altrimenti diventa rognosa e si fa pericolosa e nel secondo tempo può sopraggiungere fretta o nervosismo. Il Napoli dev'essere bravo a stare calmo nei primi minuti.

Formazione? Io darei per certa la presenza di Lang con Elmas che andrà a destra. Sarà questo l'atteggiamento che vorrà proporre Conte. Di Elmas ormai si fida, gli manca solo il ruolo di portiere poi ha giocato ovunque. Bisogna risolvere il problema Neres fuori ma bisogna anche compensare il minutaggio di alcuni giocatori. Il Verona è trampolino per l'Inter, devi fare bottino pieno ma poi devi anche arrivare al top alla gara di domenica. Questo è il vero trappolone.

L'Inter ha due punti in più e se vince domenica va a +5. Sarebbe già il giro di boa del campionato. Poi bisognerebbe rincorrere e si metterebbe non proprio piacevolmente per il Napoli la situazione in classifica. Per questo la partita è fondamentale e si può anche pareggiare. Bisognerà fare il proprio gioco con serenità.

Juve da scudetto? Allegri ha detto che la Juve può fare 50 punti nel girone di ritorno, ma è un modo per dire che la Juve non può farcela, vorrebbe dire perdere appena 7 punti in 19 partite e non credo sia nelle corde di questa squada. Magari ha parlato così solo per rispetto del suo ex club.

Quota scudetto? Il Napoli chiuse il girone d'andata a 44 punti lo scorso anno, adesso se vince le prossime due, Verona e recupero con Parma, andrebbe a 43 punti. L'Inter andrebbe nel caso a 45. Siamo dunque in linea con il Napoli dell'anno scorso per la vetta. E lo scorso campionato si è chiuso con la prima, il Napoli, a 82 punti. Quindi diciamo che adesso la quota è 85 punti per lo scudetto di questa stagione. Ma dipenderà anche dal percorso delle italiane in Champions. Il Milan può ad esempio sfruttare questo vantaggio non avendo le coppe".