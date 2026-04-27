Podcast Futuro Conte, Altamura: "ADL ha cambiato idea su eventuale sostituto, ha già parlato con tre tecnici"

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Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live,

Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: “La strada tracciata quest’anno è chiara: avere due titolari. Se Meret dovesse partire – e il Napoli quasi se lo augura visto il contratto in scadenza nel 2027 – credo si andrà su un profilo esperto ma senza pretese da titolare fisso, da alternare con Milinkovic-Savic che oggi ha i galloni”.

Capitolo rinnovi: cosa faresti con Juan Jesus e Spinazzola?

“Juan Jesus ha dato tanto, è stato importante anche nello spogliatoio, ma credo abbia imboccato una parabola discendente. Non rinnoverei, e mi sembra che il Napoli sia sulla stessa linea. Su Spinazzola, invece, è un classico gioco delle parti: il club propone un anno con opzione, il giocatore vuole due anni. Molto dipenderà anche dall’allenatore”.

Il futuro di Beukema è in discussione?

“Secondo me è stato penalizzato dal passaggio alla difesa a tre. È più adatto a una linea a quattro. Non lo vedo sul mercato: è stato pagato tanto e rivenderlo ora significherebbe minusvalenza. È giovane e ha margini, può diventare un pilastro con un altro sistema di gioco”.

Quanto incide la scelta tattica sul mercato?

“Tantissimo. Se resti a tre costruisci una rosa in un modo, se passi a quattro devi fare altre valutazioni. È chiaro che alcune scelte, come quella su Beukema, dipendono anche da questo”.

Tema allenatore: Sarri può tornare davvero?

“Ci credo molto. Se Conte dovesse andare via, il Napoli ha cambiato idea rispetto all’iniziale ricerca di un profilo giovane. Ora vuole un tecnico esperto, capace di guidare un nuovo progetto basato su giovani e sostenibilità. Sarri ha ricucito il rapporto con De Laurentiis, oggi c’è feeling. I due hanno parlato.

Hai parlato di contatti concreti?

“Sì, posso dirlo: nell’ambito del casting iniziato da oltre un mese, De Laurentiis ha già parlato con diversi allenatori. Oltre che con Sarri, anche con Farioli e Grosso. Sarri è una pista che affascina molto. Se Conte dovesse andar via i due candidati più autorevoli sono Sarri e Mancini, altro profilo che stuzzica il presidente".

Alternative a Sarri?

“Un altro nome forte è Roberto Mancini. È un profilo che piace al presidente: ha vinto in Italia, all’estero e con la Nazionale. Sarebbe il classico colpo a effetto”.

Quindi cosa aspettarsi?

“Molto dipenderà da Conte. Ma se dovesse andar via, il Napoli ha già le idee chiare: Sarri e Mancini sono due candidati autorevoli per la panchina”.