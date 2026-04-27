Caso Rocchi, l'ex arbitro Minelli: “Tutti cadono giù dal pero ma c’è poco da sorprendersi”

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L’ex fischietto, intervenuto al TG1, ha ricordato anche la propria esperienza, legata a un ricorso presentato dopo la sua dismissione nella stagione 2019/20.

“Tutti cadono giù dal pero ma c’è poco da sorprendersi”. L'ex arbitro Daniele Minelli commenta senza mezzi termini lo scandalo arbitrale che ha colpito il calcio italiano, con il designatore Gianluca Rocchi autosospesosi dopo l’indagine per frode della procura di Milano. L’ex fischietto, intervenuto al TG1, ha ricordato anche la propria esperienza, legata a un ricorso presentato dopo la sua dismissione nella stagione 2019/20, quando — a suo dire — emersero irregolarità nei criteri di valutazione.

Le accuse di Minelli e i dubbi sul sistema

Minelli ha spiegato: “Parliamo della stagione sportiva 2019/20. Venni dismesso insieme ad un mio collega e scoprì che c’erano state delle alterazioni nei voti che stabilivano alla graduatoria. Successivamente scoprimmo delle falsificazioni di un verbale del Comitato Nazionale”. Nonostante la bocciatura iniziale del ricorso da parte della procura federale, l’ex arbitro è stato poi reintegrato rivolgendosi alla giustizia ordinaria. “Sono sì rientrato ad arbitrare ma non è come prima. Il caso di Le ‘bussate’ in sala Var? Nell’ambiente se ne parlava e si sapeva che il protocollo non lo permetteva”, ha aggiunto, citando anche il caso di Udinese-Parma e sottolineando possibili ripercussioni sia sulle carriere arbitrali sia sulla classifica delle squadre. “È una vicenda che dimostra quello che è il sistema”, ha concluso.