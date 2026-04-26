Niente invidia per Lang, fa i complimenti ad Alisson: "Craque"

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Un termine che in portoghese indica un fuoriclasse, un giocatore capace di trascinare la squadra.

Nessun rimpianto, nessun rimorso e soprattutto nessun rancore. Noa Lang sorprende tutti con un gesto di grande sportività, facendo pubblicamente i complimenti ad Alisson Santos, l’esterno che di fatto gli ha preso il posto nel Napoli. “Craque”, ha scritto sotto un post del brasiliano dedicato alla vittoria contro la Cremonese, un termine che in portoghese indica un fuoriclasse, un giocatore capace di trascinare la squadra. Un riconoscimento sincero che non è passato inosservato tra i tifosi azzurri, molti dei quali hanno risposto con affetto, rivalutando l’atteggiamento dell’olandese nonostante le prestazioni altalenanti dei mesi in Italia.

Futuro incerto e possibile ritorno a Napoli

Dopo appena sei mesi, Lang è stato ceduto in prestito al Galatasaray, senza mai incrociare Alisson, arrivato proprio per sostituirlo. Le aspettative iniziali erano alte, come dichiarato dallo stesso giocatore, ma il rendimento non è stato all’altezza, complice anche la difficoltà nel trovare spazio nel sistema di Antonio Conte. Tra dichiarazioni polemiche, occasioni sprecate e una concorrenza forte, l’olandese è finito rapidamente ai margini del progetto. Ora, però, il suo futuro resta aperto: il Galatasaray difficilmente lo riscatterà e un ritorno a Napoli a fine stagione appare possibile, soprattutto alla luce delle nuove strategie di mercato del club turco.

