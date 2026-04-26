Osimhen pazzo del Galatasaray: "Lo amo con tutto il cuore. Lo dirò all'infinito"

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Un legame forte, destinato a proseguire anche in futuro, visto il contratto fino al 2029.

"Amo il Galatasaray con tutto il cuore". Una dichiarazione forte e sentita quella di Victor Osimhen, diventato in poco tempo uno dei simboli del club turco dopo l’addio al Napoli. L’attaccante nigeriano ha conquistato tifosi e ambiente a suon di gol, arrivando a quota 57 reti con la maglia del Cimbom, l’ultima nel derby dominato contro il Fenerbahce. Una rete pesante più che spettacolare, utile ad allungare a sette punti il vantaggio in classifica e avvicinare ulteriormente il titolo.

Tra derby, polemiche e amore per il Galatasaray

Nel post-partita, l'ex centravanti azzurro ha raccontato anche le difficoltà legate al recente infortunio: "Ringrazio lo staff medico, mi hanno preparato psicologicamente anche se non potevo essere al 100%". Poi ha risposto alle critiche sulla maschera protettiva: "Non capisco chi si lamenta invece di pensare a giocare contro la squadra migliore del campionato. Io ho fatto il mio lavoro". Infine, la chiusura è tutta per il club: "Lo dirò all'infinito: amo il Galatasaray in ogni suo aspetto. Finché ne avrò l'opportunità, difenderò questa maglia con tutto il mio cuore". Un legame forte, destinato a proseguire anche in futuro, visto il contratto fino al 2029.