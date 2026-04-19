Podcast Futuro Conte, Caporale: "Nel bene e nel male una decisione entro metà maggio"

vedi letture

Radio Tutto Napoli, Caporale sul futuro di Conte: “Champions decisiva”, possibile continuità ma tutto dipende dai risultati finali.

Il nostro opinionsta Carlo Caporale, giornalista, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Questa sconfitta apre riflessioni anche sul futuro di Conte: che sensazioni hai?

"Guarda io fin qui e non è che le cambio per la partita di ieri più o meno ho detto che le sensazioni e le ricostruzioni anche di quelle schermaglie verbali che ci sono state si portano a pensare che si possa e si pensa di proseguire da due lati con il progetto Napoli triennale che era stato sottoscritto al momento dell'arrivo di Conte tra il presidente De Laurentiis e il tecnico salentino. Poi possono esserci anche situazioni al momento non preventivabili."

Quanto pesa la qualificazione in Champions nelle scelte future?

"Prima fra tutti il Napoli deve andare in Champions League. Napoli se non va in Champions chiaramente cambia tutto a livello programmatico e strategico. Dopodiché se va in Champions come speriamo ma crediamo dobbiamo avere anche quel pizzico di ottimismo ma anche in base alla stagione che ha fatto il Napoli ha le sue potenzialità che a questo momento vedrebbero in caso contrario veramente uno scatafascio in questo finale di stagione che non vedo possibile."

Ci sono altri scenari che potrebbero cambiare le cose?

"Credo che se non accadano fatti straordinari o il rendimento della squadra in queste ultime partite o magari non la Nazionale che secondo me è stata più una montatura giornalistica che non una realtà di cose che al momento sono ben lontane, al di là di venire perché il presidente federale sarà eletto il ventidue giugno e non ci siamo con i tempi. Magari un'offerta irrinunciabile di un grande club dall'estero, faccio un esempio."

Quindi quale direzione è più probabile?

"Se non dovesse accadere nulla del genere io credo che sia solo da trovare un'unità di intenti sul piano strategico di quello che sarà il progetto del terzo anno di giugno. Quindi come la società intende supportare le volontà del tecnico sul mercato, spiegandogli ma lui lo sa bene quali sono le prerogative finanziarie da rispettare forse dopo due anni di spese importanti ma anche necessarie per fare degli investimenti e risollevarsi dopo il decimo posto. Se si troverà questa identità che non è impossibile da trovare secondo me le cose continueranno a fluire nel modo che abbiamo visto in questi due anni quindi con Conte che andrà al terzo anno sperando che faccia anche tesoro di qualcosa che non è andato in questa stagione. Diversamente allora poi si aprirà una situazione e speriamo nelle tempistiche giuste e quindi il discorso di De Laurentiis di accelerare un attimo i tempi ma legato anche al piazzamento Champions, speriamo che entro il dieci quindici maggio il tutto vada a buon fine e quindi nel bene e nel male si arrivi a una decisione finale."