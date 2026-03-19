Podcast Futuro Meret, Iezzo: "Credo che ormai sia segnato dopo 2 scudetti e poi la panchina"

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Gennaro Iezzo, ex portiere di Napoli e Cagliari, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video. "A me l'alternanza in porta non fa impazzire. Forse la penserò all'antica, ma penso che il ruolo del portiere sia così delicato che la continuità è di vitale importanza per dare sicurezza al reparto e alla squadra. Il fatto che si alternino non gioca a favore di nessuno dei due, anche se sono portieri di grandissima qualità. Però, ripeto, il portiere ha bisogno di giocare con continuità per dare quella sicurezza che diventa fondamentale per tutta la squadra."

Si parla tanto del possibile addio di Meret: sarebbe giusto, secondo te, che dopo due scudetti e una Coppa Italia intraprendesse un'altra strada per sentirsi più centrale in un altro progetto?

"Beh, è normale: se vinci due scudetti e poi ti viene affiancato un altro portiere come Milinković e giochi poco, vuol dire che è arrivato il momento di cambiare aria. A me dispiace per Alex perché, ripeto, l'ho sempre detto anche nei momenti in cui è stato criticato: un portiere del suo livello non può stare in panchina, anche se in un club come il Napoli, che oggi è tra i più importanti in Europa. Penso che anche lui voglia trovare continuità in un altro progetto."

Gilmour, Anguissa, De Bruyne, McTominay e dovrebbe esserci anche Stanislav Lobotka. Quanto sono mancati e quanto, guardandosi indietro, pesa ciò che non si è potuto fare senza di loro?

"Penso che ci sia sicuramente gioia da parte di tutti noi, ma anche tanta rabbia, perché con qualche infortunio in meno il Napoli oggi si starebbe giocando lo scudetto. Questo è un po' il rammarico. Fa capire che la squadra era stata costruita per vincere. Fa sempre piacere vederli in campo: abbiamo visto anche a tratti De Bruyne e Lukaku, è una squadra forte. È stata una stagione davvero sfortunata dal punto di vista degli infortuni."

Parliamo anche di ciò che va meno bene: la tenuta difensiva. Il Napoli subisce gol da 11 partite consecutive, 18 nelle ultime 11. Al di là del portiere, che spesso ha meno colpe, come si può aggiustare questa situazione?

"Io penso che sia soprattutto un discorso di fase difensiva che parte dal pressing. Non dimentichiamo che il Napoli gioca con un centrocampo a due e spesso quella zona soffre le imbucate avversarie. Quando c'è Lobotka, che ti chiude le traiettorie, per i difensori è tanta roba. Poi, certo, a volte c'è anche l'errore del singolo, ma io parlo sempre di fase difensiva: lì si può fare qualcosa in più."