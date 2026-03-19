Ufficiale Stadio Maradona, stamattina inaugurazione murales Jorit: i dettagli

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Tutto pronto per l'inaugurazione del murale realizzato dallo street artist Jorit all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona, tra Curva A e Distinti. L’opera raffigura un undici ideale del Napoli che attraversa le epoche: da Zoff, Krol e Juliano, simboli degli anni Settanta, fino ai protagonisti dei primi due scudetti come Maradona, Careca e Bruscolotti, passando per campioni più recenti come Hamsik, Cavani, Mertens, Koulibaly e Ghoulam.

Di seguito il comunicato ufficiale del Comune: "Si terrà giovedì 19 marzo alle ore 12:30, presso lo Stadio Diego Armando Maradona, la cerimonia di inaugurazione della nuova opera firmata da Jorit. L'intervento artistico, che va ad arricchire il "tempio" del calcio napoletano, si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione urbana e valorizzazione dei luoghi simbolo della città attraverso il linguaggio della street art. L’opera, fedele alla cifra stilistica della Human Tribe dell’artista, celebra il legame indissolubile tra la città ed i suoi “eroi” calcistici che hanno fatto la storia del Napoli. All'evento parteciperanno: Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Jorit, l'artista autore dell'opera".