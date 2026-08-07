Podcast Gabriel Jesus-Napoli, Ceccarini: "Tutto vero e idea concreta, ma serve doppio addio!"

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Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, direttore di Tmw, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

"Gabriel Jesus può essere un'opportunità di mercato, il giocatore è entrato nei radar, vediamo se nascerà una trattativa oppure no. Ma di sicuro devono partire sia Lukaku a titolo definitivo che Lucca magari in prestito con diritto di riscatto. Intanto qualcosa è stato fatto dal punto di vista delle uscite ad esempio con l'addio di Gutierrez. Gabriel ora è un ipotesi come Gatti della difesa. Allegri e Manna lo conoscono molto bene, per loro è affidabile, ha esperienza e può essere una soluzione. E poi conosce già il campionato avendo avuto esperienze importanti della Juventus. Il suo nome comunque è forte. Anguissa? Vediamo se il club rinnoverà il suo contratto. Ma se arriva un'offerta il club la valuterà. Ma potrebbe anche rinnovare, ripeto. Non è una situazione complessa per me".