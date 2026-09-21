Podcast Flop De Bruyne? Pistocchi: "Visto malissimo! Se non corre è un problema, giocano in 10"

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Maurizio Pistocchi analizza le difficoltà atletiche di De Bruyne e invita Allegri a trovargli una posizione diversa nel Napoli

Il giornalista Maurizio Pistocchi, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, ha analizzato la prestazione offerta da Kevin De Bruyne nel pareggio contro la Fiorentina. Pur riconoscendo le straordinarie qualità tecniche e l’intelligenza calcistica del belga, Pistocchi ha evidenziato le difficoltà mostrate sul piano atletico, soffermandosi su un’azione che avrebbe fotografato in maniera particolarmente chiara il divario di passo con gli avversari. Secondo il giornalista, spetterà ora a Massimiliano Allegri individuare una collocazione differente che permetta all’ex Manchester City di incidere senza compromettere gli equilibri della squadra. Di seguito le sue parole:

"De Bruyne l'ho visto malissimo! È un grandissimo giocatore, ma se non corre la squadra rischia di giocare in dieci. C'è stata un'azione molto indicativa: è partito insieme a Njie e sembrava una Ferrari contro una 500, gli ha mangiato il campo. Kevin ha grande qualità, è intelligente, ma Allegri deve trovargli un'altra posizione perché in quella zona del campo, se non riesce a correre, diventa un problema".